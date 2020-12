Campo-grandense desenvolve projeto para incentivar educação sanitária e ambiental para as crianças

Desenhos feitos por alunos das escolas - (Foto: Divulgação)

Neste período pandêmico todas as ideias para incentivar as práticas de educação sanitária e ambiental para a população são bem vindas. Um deles é o Projeto Turminha do Bem, desenvolvido em 2015 no Mato Grosso do Sul e que está levando para os pequenos estudantes de escolas públicas e particulares a importância da prevenção de doenças, da higiene pessoal, de se manter os ambientes limpos e dos cuidados com o meio ambiente.

O projeto foi criado pela farmacêutica Fernanda Fialho, que percebeu a necessidade de promover ações de educação sanitária com os colegas de sala do filho. A primeira ação foi feita na escola onde o filho estudava, depois da reincidência de doenças.

“Depois do Pedro contrair três vezes Influenza na escola, tomar antirretroviral fortíssimo, decidi que deveria trabalhar esta responsabilidade social, por meio da educação sanitária e educação ambiental dentro das escolas. E assim, quando Pedro tinha 5 anos de idade, começamos um projeto para falar sobre três pilares: meio-ambiente, ambientes limpos e hábitos de higiene”, relembra Fernanda.

O filho foi responsável pelo esboço inicial dos desenhos dos personagens, e que com ajuda de um ilustrador profissional, foram materializados em fantoches usados durante as atividades nas escolas. Os personagens Bacbem, Raio e Kito, tem funções diferentes. O Bacbem tem como missão ensinar às crianças sobre a importância do autocuidado como forma de se ter melhor qualidade de vida. O Raio é focado em mostrar a importância dos cuidados com o meio ambiente. Já o o Kito fala sobre o ciclo do vetor Aedes aegypti, a importância e dever da criança como cidadão em manter a cidade limpa.

As crianças aprendem colorindo com os materiais do projeto

“Nosso objetivo é desenvolver ações socioeducativas, de cunho pedagógico, informativo e preceptivo dentro das escolas, com fornecimento de materiais de apoio para as ações preventivas na área da saúde. Desta forma, visamos a formação de futuros cidadãos mais conscientes e participativos na promoção da saúde no local em que residem, com adoção de novas práticas e atitudes, e como resultado a redução significativa das epidemias, infecções por bactérias, virais e parasitoses, além da preservação do meio ambiente”, explica a idealizadora.

Com a pandemia provocada pela Covid-19, parte das ações do projeto Turminha do Bem foi adaptada com o foco para as práticas de boa higiene e biossegurança. Para que a mensagem chegasse até aos alunos, foram gravados 24 vídeos que tratam sobre o tema e disponibilizados aos alunos em três plataformas: Youtube, sala de aula do Google e Whatsaap, para garantir que todos os alunos do projeto pudessem ter o acesso ao conteúdo.

Em um ano, 5.500 alunos, de cinco a dez anos, do ensino fundamental, receberam a visita da Turminha do Bem em 17 escolas públicas e particulares das cidades de Paranaíba e Selvíria, ambas localizadas na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, a escola Le Irdak, também ofereceu aos alunos o Kit de Biossegurança da Turminha do Bem. Em cinco anos de existência, o Projeto Turminha do Bem esteve em 53 escolas de Mato Grosso do Sul e levou conhecimento a 8.950 estudantes de cinco a dez anos, no ensino fundamental.

Em um ano, 5.500 alunos, de cinco a dez anos, do ensino fundamental, receberam a visita da Turminha do Bem em 17 escolas públicas

“Os temas foram escolhidos porque não me conformo com que os maiores problemas de saúde pública estarem relacionados aos hábitos culturais e civis. A falta de ambientes limpos proporciona um ambiente favorável para o ciclo do vetor da Dengue, Zika e Chikungunya; a falta de hábito de higiene decorre em doenças transmitidas, sobretudo pelas mãos; e a degradação do meio ambiente, incorrendo em aumento da radiação solar, poluição e queimadas, dentre outros”, completa Fernanda.

Para saber mais, acesse o site do Projeto Turminha do Bem e acompanhe também a página do Instagram.

Quer sugerir uma pauta ou contar sua história para o Light? Mande a sugestão para o nosso e-mail: redacao.acritica@gmail.com, pelo nosso WhatsApp (67) 9 9974-5440 ou pelo direct de nosso Facebook ou Instagram.