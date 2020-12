Atleta paralímpica vê Bonito 21K como grande oportunidade para participar de Olimpíadas em Tóquio

Lívea e o seu guia - (Foto: Divulgação)

Prestes participar pela primeira vez da maratona 21K Bonito, a atleta paralímpica Lívea Flor Rodrigues, vê como uma grande oportunidade de participar da competição para focar em outro objetivo: buscar índices para participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021.

Lívea que é pedagoga e tem a baixa visão desde os sete anos, conta que neste ano, o calendário ficou prejudicado, mas que o foco não foi abalado nas Olimpíadas. "Sempre tive vontade de participar da 21K, mas não tive condições e esta oportunidade de ir me deixa muito animada porque vai me ajudar no treino, além de conhecer um lindo lugar", conta a atleta, que vive em São Paulo.

Criada em 2015, a sexta edição do Bonito 21K acontece neste fim de semana no município a quase 300 km de Campo Grande. Neste ano, a competição de corrida e ciclismo se prepara para acontecer em um momento inédito, priorizando a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos.

Desde 2016 no esporte paralímpico, a atleta explica que apesar de sempre ter dificuldades de enxergar, se descobriu como deficiente visual só aos 30 anos. Aos 25 começou a praticar corridas, primeiro na esteira, na academia e depois nas ruas. "Mesmo trabalhando ou estudando, corria no meu bairro e todos me conheciam. Sempre corria no geral, não conhecia a categoria de pessoas com deficiência, não sabia que existia. Comecei a pegar pódio, trabalhava em uma instituição financeira e ia correndo, no horário do almoço fazia treino e voltava correndo para casa com o marido como guia. Eu não tinha tempo, mas não queria desistir da corrida", relata.

A atleta vive em São Paulo e vai participar do Bonito 21K - (Foto: Divulgação)

Foi com as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, que teve contato com o Paratletismo, um momento crucial uma vez que seu problema de visão se agravava. "Sempre fui muito independente e cheguei ao ponto de precisar das pessoas para me ajudar. A corrida me ajudou a ver que eu era capaz de fazer algo grande, porque independente do seu grau de escolaridade ou experiência, se você é determinado, consegue se destacar e manter a autoestima elevada", explica a pedagoga que divide a rotina de treinos com o marido e os dois filhos em São Paulo.

A perspectiva é que nesta edição sejam 1.500 participantes em corridas e 300 para prova de speed bike, levando, no total, 7 mil visitantes para Bonito no período.

