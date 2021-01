Apaixonado pela fotografia, servidor público registra as belezas de MS

Wilmar Carrilho é um apaixonado pela fotografia - (Foto: Arquivo pessoal)

A fotografia é conhecida por marcar memórias. Os momentos passam, mas temos ela para registrá-los e relembrá-los, isso faz com que alguns se apaixonem e levem essa arte como uma profissão ou até mesmo como um hobby.

Wilmar Carrilho, 60, é um dos que se apaixonou pela fotografia e resolveu juntar essa paixão, junto com a admiração pelas belezas do nosso Estado. Hoje, o servidor público registra as belezas de Mato Grosso do Sul e compartilha nas redes sociais.

Ao Light, Wilmar contou como tudo começou. “Fui Artista plástico de 1993 até 2015, quando me apaixonei pela fotografia e parei de pintar. Na pintura levava até 7 dias pra pintar um quadro, na fotografia o quadro já está pronto na sensibilidade do olhar e num click, isso me fascinou”, contou.

Wilmar captura os melhores ângulos das aves de MS

O servidor afirma que sempre foi observador da natureza e que por esse motivo decidiu se especializar na fotografia de natureza.

“Sempre fui muito observador da natureza, das aves, do Pôr e Nascer do Sol do nosso MS, um dos mais belos do Brasil. Tudo foi acontecendo naturalmente e acabei me especializando na fotografia de natureza. Em todo lugar que andamos no MS, existem belezas naturais pra serem registradas”, afirmou.

O servidor afirma que sempre foi observador da natureza

Questionado sobre como surgiu a ideia de compartilhar o seu trabalho, Wilmar respondeu que foi incentivado pela sua esposa.

“Por sugestão da minha musa inspiradora, minha esposa Ana Eloisa, criamos a página no Instagram, para divulgar e espalhar as belezas naturais aqui de Mato Grosso do Sul. Também criei uma página no Facebook, mostrando locais turísticos e natureza de MS”, disse.

O servidor ressaltou ainda, o significado que tem para ele, fotografar o nosso Estado. “A importância de fotografar nosso estado é mostrar pro mundo que vivemos num lugar de paisagem, fauna e flora de belezas incomparáveis, que merecem ser divulgadas pela arte da Fotografia”, afirmou.

Hoje, o servidor público registra as belezas de Mato Grosso do Sul e compartilha nas redes sociais

“Devemos valorizar e preservar nossas belezas naturais, por um futuro melhor para os nossos filhos, netos e todos que moram aqui ou vem a passeio conhecer nossa linda natureza”, ressaltou.

Sobre o retorno que recebe pela divulgação do seu trabalho, o fotógrafo afirma que é muito gratificante.

“Meu trabalho tem um retorno muito gratificante. As pessoas comentam, dizem que minhas fotografias tem muita sensibilidade, que causam bem estar quando vistas e que trazem alegria aos seus dias. Diariamente posto fotos nas redes sociais e tenho esse retorno maravilhoso, me certificando que estou no caminho certo e isso é muito prazeroso”, finalizou.

Para conferir as belas imagens de Wilmar, siga a sua página no Instagram.

Quer sugerir uma pauta ou contar sua história para o Light? Mande a sugestão para o nosso e-mail: redacao.acritica@gmail.com, pelo nosso WhatsApp (67) 9 9974-5440 ou pelo direct de nosso Facebook ou Instagram.