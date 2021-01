O vereador Carlos Augusto Borges, o "Carlão" - (Foto: Divulgação)

Eleito por unanimidade para presidir a Câmara de Vereadores de Campo Grande para o biênio 2021/2022, o vereador Carlos Augusto Borges, o "Carlão", que está iniciando o 4º mandato na Casa de Leis, concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal A Crítica, quando falou sobre os desafios no comando da Mesa Diretora. Natural de Pedro Gomes (MS), onde nasceu no dia 2 de abril de 1965, Carlão é um líder comunitário atuante e esse trabalho à frente dos bairros mais carentes da cidade desde o fim dos anos 70 lhe renderam seu primeiro mandato como vereador em 2008, quando foi eleito com a expressiva votação de 8.473 votos.

Ele participou ativamente do Programa de Desfavelamento, regularizando mais de 50 favelas na Capital, e, em três mandatos, já apresentou mais de 300 projetos de lei, resoluções e decretos, dos quais mais de 170 sancionados, além de fazer mais de oito mil indicações cobrando serviços de melhorias nos bairros da cidade. Para a reportagem, Carlão revelou que seu maior desafio será reaproximar a Câmara de Vereadores da população de Campo Grande, pois, no entender dele, a Casa de Leis tem de ser mais aberta para o povo. "Hoje, a nossa Casa de Leis tem mais guarda municipal que recepcionista, por isso, quero mudar essa cara da Câmara para que ela possa voltar a ser a Câmara do povo", disse.

O novo presidente da Câmara Municipal também mandou um recado para o prefeito Marquinhos Trad: "quero trabalhar em harmonia com o Executivo municipal e vou buscar isso de forma incessante, porém, da nossa independência nós não vamos abrir mão. Vamos ser um legislativo fiscalizador das ações do Executivo. Esses serão os nossos desafios, mas sempre com o foco de ajudar o prefeito Marquinhos Trad a trazer o mais breve possível a vacina contra Covid-19 porque temos muitas pessoas morrendo e a nossa economia está parando por causa dessa pandemia".

A Crítica – Qual o principal desafio à frente da Presidência da Câmara de Vereadores?

Carlão – O nosso maior desafio será reaproximar a Câmara de Vereadores da população de Campo Grande. Após a vacinação contra a Covi-19, quero retomar as sessões itinerantes, deliberativas e comunitárias, bem como desenvolver campanhas de combate ao novo coronavírus, à dengue e à violência no trânsito. Também não podemos esquecer das campanhas sociais, pois ainda temos muitos campo-grandenses passando fome. Quero discutir as pautas da nossa cidade com os conselhos regionais e também com todas as entidades representativas da sociedade. O nosso desafio é fazer um legislativo forte e bem representativo, dando condições para que os novos vereadores possam trabalhar, debatendo as demandas da nossa população. Quero trabalhar em harmonia com o Executivo municipal e vou buscar isso de forma incessante, porém, da nossa independência nós não vamos abrir mão. Vamos ser um legislativo fiscalizador das ações do Executivo. Esses serão os nossos desafios, mas sempre com o foco de ajudar o prefeito Marquinhos Trad a trazer o mais breve possível a vacina contra Covid-19 porque temos muitas pessoas morrendo e a nossa economia está parando por causa dessa pandemia. Estamos enfrentando aumento do desemprego, da fome e dos preços dos produtos alimentícios, principalmente daqueles que compõem a cesta básica e, nós, como vereadores, temos de participar da busca por dias melhores para o nosso povo.

A Crítica – Qual vai ser a bandeira do senhor nessa nova função dentro da Casa de Leis?

Carlão – A nossa bandeira sempre foi e vai continuar sendo a comunitária. Sempre fui uma pessoa simples e vou continuar com a mesma simplicidade, tratando todos muito bem, desde a pessoa mais humilde até aquela mais graduada dentro da nossa sociedade. Quero fazer com que a nossa Câmara Municipal seja diferente, mais aberta para o povo, tirar aquela cara de poder de polícia. Hoje, a nossa Casa de Leis tem mais guarda municipal que recepcionista, por isso, quero mudar essa cara da Câmara para que ela possa voltar a ser a Câmara do povo. Porém, quero fazer isso com responsabilidade e gerir os recursos do duodécimo da Casa de forma correta. Quero reforçar que a minha bandeira é fazer da Câmara Municipal a casa do povo, voltando a ser como era no passado, com muitos debates acalorados, mas respeitosos.

A Crítica – Com a continuidade da pandemia da Covid-19, quais os desafios a serem vencidos até que a vacina chegue a toda a população de Campo Grande?

Carlão – Com a continuidade dessa pandemia, o nosso desafio será aprovar, com celeridade, os projetos que o prefeito encaminhar para a Casa de Leis referentes à saúde da nossa população. Logicamente que vamos analisar todos os projetos, mas vamos procurar acelerar a tramitação para beneficiar os nossos cidadãos. Também pretendo participar de todas as ações que o Executivo for fazer, marcando a presença do Legislativo municipal. Por isso, estamos rezando para que a vacina contra a Covid-19 chegue logo, pois essa doença paralisou o mundo e a economia brasileira pode quebrar se as coisas não voltarem ao normal, precisamos fomentar a indústria e o comércio. Acredito que a situação da economia de Campo Grande não será diferente, caso não possamos voltar ao normal. A Câmara de Vereadores tem de participar e precisamos encontrar, junto com o Poder Executivo, um denominador comum para que possamos sair dessa pandemia mais fortalecidos, gerando mais empregos e melhorando a distribuição de renda dentro do nosso município para que o nosso povo não passe fome. Sei que muitas famílias que moram nos bairros da periferia da nossa cidade estão enfrentando a falta de comida. Nesse sentido, quero discutir as pautas mais importantes voltadas para a retomada do crescimento e desenvolvimento da nossa cidade, mas sem esquecer das pessoas.

A Crítica – Nos seus últimos três mandatos como vereador, o senhor sempre foi muito preocupado com os bairros mais afastados da cidade. Essa preocupação vai ser intensificada com o senhor como presidente da Câmara?

Carlão – Nós não podemos nos preocupar apenas com os bairros mais ricos da nossa cidade, também temos de dar atenção para a periferia de Campo Grande, onde estão os pequenos comerciantes, o borracheiro, o feirante, entre outros. Precisamos ter um olhar diferenciado para aqueles bairros mais afastados, que não têm um EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) ou, às vezes, têm um EMEI em construção, mas a obra está parada. Além disso, temos aquelas comunidades que estão brigando por asfalto ou por infraestrutura básica. Apesar de todas essas carências, o povo ainda pede pouco e muitos procuram a Casa de Leis para solicitar um tapa-buraco, um patrolamento de rua, uma troca de uma lâmpada da iluminação pública que está queimada, enfim, coisas poucas. Por isso, precisamos dar atenção a esse povo sofrido e vamos cobrar do prefeito que trate com mais carinho os moradores da periferia, sei que o Marquinhos fez um bom mandato, mas é preciso ter um olhar especial para os bairros da periferia da nossa cidade, que lutam por melhorias, mais condições de vida, mais educação para as crianças, vagas nos EMEIs, postos de saúde com qualidade para atender na hora de angústia e dor, pois, muitas vezes, o cidadão precisa de um exame ou consulta e não consegue. O nosso povo está muito sofrido e os vereadores vão trabalhar ao lado do prefeito para conseguir melhorar isso, pois, como líder comunitário, eu sei muito bem onde faltam as coisas e quero atuar junto com a Prefeitura para amenizar o sofrimento da nossa população mais carente.

A Crítica – Quando a Câmara de Vereadores retornar em fevereiro, qual será a primeira ação como presidente?

Carlão – A minha primeira ação como presidente da Câmara de Vereadores de Campo Grande será fazer algumas mudanças internas que são necessárias. Depois, vamos analisar os projetos de lei que serão encaminhados de forma emergencial pelo prefeito Marquinhos Trad e aqueles que forem referentes ao combate da Covid-19 terão celeridade. Também pretendo deixar claros para os colegas de Casa de Leis que queremos discutir as pautas da cidade para iniciar o novo mandato com muitos debates voltados para o bem da nossa população.

A Crítica – Como o senhor pretende atuar para melhorar a questão do transporte coletivo urbano na Capital?

Carlão – A questão do transporte coletivo urbano da nossa cidade merece a nossa atenção, pois temos um serviço caro e que atende a população de forma ruim. O prefeito Marquinhos Trad já informou que vai reformar todos os terminais, porém, a frota de ônibus urbano precisa ser aumentada. Por isso, é um compromisso nosso já discutir essa questão neste início de trabalho, pois o transporte coletivo urbano não pode ficar sem um debate sério para ser melhorado. A Câmara Municipal e a Prefeitura têm de atuar em conjunto para melhorar a qualidade do serviço prestado à população, pois o povo está com um transporte coletivo caro e de má qualidade.

A Crítica – Outra questão importante é a saúde pública. Como a Casa de Leis pode contribuir para solucionar a falta de médicos?Carlão – Sobre a falta de médicos nos postos de saúde de Campo Grande, o problema é a falta de recursos. O que a Câmara de Vereadores pode fazer é ajudar a Prefeitura com o remanejamento de recursos, buscar mais parcerias. Agora, nessa parte administrativa, o prefeito é que tem de apresentar uma solução para a falta de médicos, mas já aviso que os vereadores vão fiscalizar e onde não tiver profissional vai ser informado para o prefeito. Vamos falar na tribuna, vamos oficializar, vamos fazer requerimento e, se o prefeito pedir algum projeto para a Casa de Leis no sentido de trazer celeridade ou autorizativo para fazer alguma contratação de médicos dentro da legalidade, nós vamos dar a nossa contribuição. A Câmara Municipal não vai travar nada relativo à melhoria da saúde da nossa população e nem em outras áreas, mas, principalmente, da saúde.