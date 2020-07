Yoga online é alternativa para cuidar da saúde e bem-estar durante pandemia

O yoga traz muitos benefícios para vida, e a prática é importante para saúde física, mente e bem-estar, além de ser uma excelente alternativa para cuidar-se no período de pandemia pela Covid-19 - (Foto: Divulgação)

O yoga traz muitos benefícios para vida, e a prática é importante para saúde física, mente e bem-estar, além de ser uma excelente alternativa para cuidar-se no período de pandemia pela Covid-19. Pensando nisso, o professor de yoga do Movimento Sadhaka, Naigel Haran, grande parceiro da Unimed Campo Grande, realiza todo domingo, às 8h, uma aula online de yoga no perfil do Instagram do Movimento Sadhaka, basta acessar @movimento.sdk.

“A pandemia nos fez entrar dentro de casa e ficar internalizados, e o yoga é uma filosofia de vida que trabalha essa internalização, trabalha em desfocar um pouco de todo externo que está acontecendo e te lembra de ser positivo, a focar nas coisas boas que vão acontecer, no aprendizado que temos e nas lições que vão nos fazer ficar mais fortes e criar uma sociedade ainda mais unida”, explica Naigel.

“Sem falar que prática do yoga é importantíssima para saúde física e para a mente, pois libera a tensão do corpo físico. Trabalhamos determinadas tensões que às vezes são carregadas há anos e com apenas um movimento articular, a pessoa relaxa. Esse relaxamento automaticamente é direcionado direto para mente, e assim você pensa melhor e toma melhor suas decisões”, relata o professor do Movimento Sadhaka.

O professor ainda conta que “dentro de casa é bem simples se organizar para fazer yoga. Um exemplo: sabe aquela hora que está sentado (a) vendo TV? Ali mesmo você já pode cruzar as pernas e se alongar. No yoga você não precisa de nenhum equipamento, basta usar o seu corpo, de onde estiver”, completa Naigel.

Mude 1 Hábito

A Unimed Campo Grande e o Movimento Sadhaka firmaram neste ano uma grande parceria levando aulas de yoga gratuitas todos os domingos ao Parque das Nações Indígenas, através do projeto Yoga no Parque, porém precisou adequar-se ao período de pandemia e agora as aulas são online, realizadas todo domingo às 8h no perfil do Instagram do Movimento Sadhaka.

O projeto faz parte do movimento das Unimeds de todo o Brasil, o Mude1Hábito, que visa estimular diversas mudanças de hábitos com o intuito de garantir mais saúde, bem-estar e qualidade de vida às pessoas.