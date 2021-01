Variedade de frutas contribui para hidratação e alimentação saudável

Janeiro e fevereiro são marcados pelo período de férias - (Foto: Divulgação)

Janeiro e fevereiro são marcados pelo período de férias. Manter hábitos saudáveis, principalmente em período de descanso, é essencial. A alimentação também deve ser aliada da estação mais quente do ano. A variedade de frutas no cardápio ajuda a amenizar a sensação térmica e a hidratar-se no verão. A nutricionista do Fort Atacadista, Letícia Tizziani, recomenda alimentos que não podem faltar para uma dieta equilibrada, como abacaxi, manga, melancia, uva, laranja e abacate.

O abacaxi está entre as frutas queridinhas da estação, além de refrescante, é um excelente diurético e facilita na perda de peso. Rico em vitaminas A, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, manganês, magnésio, potássio e bromelina, ajuda na prevenção de gripes, tosses e resfriados, controla a coagulação sanguínea, melhora a saúde bucal, o sistema digestivo e a visão, além de prevenir contra envelhecimento celular, asma e Alzheimer. "Também é um bom aliado para a prática de esportes, reduz câimbras, regula a tireóide e evita a fadiga", afirma Letícia.

A manga é rica em vitaminas A e C, magnésio, potássio, mangiferina, canferol, ácido benzóico e fibras. O consumo regular melhora o funcionamento do sistema digestivo, auxilia no controle da glicemia, reduz o colesterol ruim, protege contra infarto, insuficiência cardíaca e derrame cerebral, combate a gastrite e é responsável pela produção de glóbulos brancos, que fortalece o sistema imunológico. "Essa fruta pode ser ingerida de diversas formas, desde sucos, geleias, vitaminas até molhos. Porém, contém muitas calorias, por isso deve ser consumida moderadamente para quem precisa perder peso", destaca a nutricionista.

Composta aproximadamente por 90% de água, a melancia auxilia na hidratação do organismo. Também combate o colesterol, melhora o funcionamento do intestino, dos rins, dos nervos e dos músculos, protege a visão e o coração, ajuda no combate da anemia, fortalece ossos e cabelos e auxilia na prevenção do câncer. "Todos esses benefícios são resultados dos diversos nutrientes que a fruta possui. Ela é rica em vitaminas A e C, sais minerais, como cálcio, magnésio, fósforo, sódio e potássio, e licopeno", explica Letícia.

Outra fruta encontrada na região, principalmente devido à produção de vinhos no sul do País, é a uva. Ela é rica em vitaminas A, C, E e K, cálcio, ferro e potássio. Contribui na prevenção de doenças cardiovasculares e na redução da pressão arterial. Também melhora as funções hepáticas do fígado e da flora intestinal, diminui os riscos de doenças renais, fortalece o sistema imunológico e a memória.

Já a laranja é fonte de potássio, folato, betacaroteno e tiamina. Também é rica em antioxidantes, vitaminas C e E, compostos fenólicos e carotenos. "Além de saborosa, a laranja oferece vários benefícios para a saúde. A fruta ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue, no controle da pressão arterial, no combate ao colesterol ruim, na prevenção da aterosclerose e de gripes e infecções. Também protege contra o câncer de cólon e estimula o sistema circulatório e as funções gastrointestinais", ressalta a nutricionista.

Para relaxar nos primeiros meses do ano, o consumo de abacate é essencial para melhorar o humor, além de controlar a ansiedade. A fruta diminui o cortisol, hormônio do estresse, e possui potássio e lítio, que previnem a insônia. "O abacate possui também vitamina B3, responsável pela produção de hormônios que provocam o relaxamento. Diversificar todas essas frutas garantem uma vida mais saudável e a hidratação, principalmente nos dias de calor intenso. Claro, a alimentação regrada não descarta a importância de beber água", destaca Letícia.

