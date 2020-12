Valdmário Rodrigues participa da entrega da Praça da Cidadania de Paraisópolis em SP

O presidente do conselho técnico do Instituto Unimed, da Fundação da CNU (Central Nacional Unimed), médico gineco-obstetra Valdmário Rodrigues Júnior - (Foto: Divulgação)

O presidente do conselho técnico do Instituto Unimed, da Fundação da CNU (Central Nacional Unimed), médico gineco-obstetra Valdmário Rodrigues Júnior, que é ex-presidente da Federação das Unimeds de Mato Grosso do Sul, participou, ontem (04), da inauguração da Praça da Cidadania do Estado de São Paulo para a comunidade de Paraisópolis, considerada a 2ª maior favela do Brasil e a maior da cidade de São Paulo (SP), localizada no distrito de Vila Andrade, zona sul paulistana, onde vivem mais de 100 mil pessoas.

A cerimônia de inauguração foi comanda pelo governador do Estado de São Paulo, João Doria, e pela primeira-dama Bia Doria, que preside a FUSSP (Fundo Social de São Paulo), tendo ainda a presença de Kátia Okumura, superintendente de Comunicação, Eventos e Sustentabilidade da CNU (Central Nacional da Unimed). A Praça da Cidadania foi idealizada e projetada pelo FUSSP e construída com o apoio da CNU, sendo uma iniciativa inédita para promover capacitação profissional dentro de comunidades vulneráveis em todo o Estado de São Paulo.

Segundo Valdmário Rodrigues, a participação da CNU no projeto da Praça da Cidadania atende aos princípios cooperativos. “Existem sete princípios do cooperativismo e o sétimo princípio é aproximar-se da sociedade, então, no evento de ontem, nós fizemos uma entrega em uma das maiores favelas do Brasil. Nessa entrega, junto com a FUSSP, presidida pela Bia Doria, pudemos presentear a comunidade de Paraisópolis com uma quadra de esportes, aparelhos para exercícios físicos, uma sala de treinamento de informática, uma sala de treinamento de serviços de capacitação para atuar em padaria e uma sala de treinamento serviços de costura”, enumerou.

O presidente do conselho técnico do Instituto Unimed acrescenta que as salas foram equipadas pelo CNU e entregues à comunidade da região de Paraisópolis para que possa desenvolver atividades culturais e desportivas. “Nós contribuímos com a inclusão das pessoas daquela comunidade, que são desprovidas de condições econômicas e financeiras. Por isso, nós praticamos o sétimo princípio cooperativista, que é a inclusão junto à sociedade. A Central Nacional da Unimed, em parceria com o governador João Doria, com a sua esposa Bia Doria, fez essa entrega que foi muito importante para a sustentabilidade, para que a gente faça o acolhimento dos membros menos favorecidos, ou seja, praticando princípios cooperativistas”, reforçou.

Saiba mais sobre as praças

As praças da Cidadania de São Paulo foram idealizadas pela FUSSP e trata-se de uma iniciativa inédita, visando beneficiar os moradores de comunidades vulneráveis em todo o Estado de São Paulo. O objetivo é promover a capacitação profissional e geração de renda dentro de comunidades vulneráveis em todo o Estado.

Os locais contam com escolas gratuitas de qualificação do FUSSP, espaços de apoio ao empreendedor e aprovação de crédito, além de equipamentos tradicionais de uma praça, como quadras poliesportivas, playground e pistas de caminhada. As praças da Cidadania começaram a ser instaladas em agosto de 2019 com investimentos da iniciativa privada.

Os espaços são mantidos e administrados por um Conselho Gestor constituído por representantes das comunidades, FUSSP, prefeituras e demais órgãos envolvidos. As praças da Cidadania têm como destaque a questão ecológica e, por isso, toda a construção dos espaços levou em consideração as soluções ambientais, como o uso da bi-construção e implementação de um biodigestor, jardim de chuva, cisterna, horta social agroecológica e composteira, entre outros.