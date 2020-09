"Vai possibilitar que as mães tenham seus filhos com mais dignidade", diz Resende sobre maternidade em Maracaju

De acordo com o secretário a unidade irá reforçar o atendimento que foi absorvido pelo hospital municipal - (Foto: Divulgação)

Foi inaugurado hoje (11) a 160 km de Campo grande o pronto-socorro de Maracaju, a unidade conta com 1,2 mil metros quadrados e 11 leitos de observação, além de estrutura para atendimento de urgência e emergência. As obras foram iniciadas em 2016 e o projeto anexado ao Hospital Municipal Soriano Corrêa da Silva.

Construído em conjunto com gestões anteriores e utilizando recursos de emendas parlamentares do deputado federal Geraldo Resende e senador Waldemir Moka em conjunto com a prefeitura municipal, foram gastos R$ 2,5 milhões.

Segundo Resende que participou da inauguração, o pronto socorro possibilita que médicos e enfermeiros trabalhem em melhores condições. “O município é referência na saúde, além de atender a população de uma forma muito melhor os profissionais poderão atuar com maior tranquilidade. Temos compromisso com a pasta, hoje podemos dizer que praticamente cada bairro tem sua própria unidade de saúde”, diz a rádio Marabá FM do Grupo Feitosa de Comunicação. De acordo com o secretário a unidade irá reforçar o atendimento que foi absorvido pelo hospital municipal.

Durante a inauguração Rezende visitou também a maternidade municipal que atualmente está em obras. A estrutura terá 515,25 metros quadrados de área construída e destaque para três salas pré e pós parto, com banheiro e jardim de inverno.

“A maternidade possibilita que as mães de Maracaju, possam ter seus filhos com mais dignidade, um local onde elas possam estar com mais segurança e tranquilidade”, destaca. O custo estimado da obra é de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 500 mil de emenda parlamentar do então deputado Geraldo Resende e R$ 1 milhão de contrapartida do Governo do Estado.

Durante entrevista para a rádio, Geraldo discorreu também sobre as condições atuais do enfrentamento da Covid-19 no Estado. De acordo com o Programa de Saúde e Segurança na Economia (Prosseguir), Maracaju se encontra atualmente em grau de risco médio, sob bandeira amarela.

“Sem dúvidas que os programas de enfrentamento a Covid-19 não só do município, mas também do estado estão sendo eficazes de acordo com a necessidade, somos referência no combate à pandemia. Mas infelizmente devido ao período eleitoral algumas gestões perderam o foco e afrouxaram demais as medidas protetivas”, comenta Resende.

De acordo com os boletins divulgados pela Secretaria do Estado de Saúde (SES), somente hoje foram registrados mais de 2.250 casos confirmados da Covid-19, a média de óbitos no estado é de 14 mortes por dia, Maracaju registrou sete novos casos.