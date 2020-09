UPA destinada aos animais de rua ainda não tem previsão de inauguração em Campo Grande

A idéia do UPA-VET é garantir um atendimento para a saúde e bem-estar dos cães e gatos do município de Campo Grande - (Foto: Cecília Bastos/USP Imagens)

Após o direcionamento da ementa de R$ 80 mil para a compra de equipamentos no final de 2019, além do edital de contratação de 69 funcionários, estava quase tudo certo para a inauguração da Unidade de Pronto Atendimento Veterinário (UPA-VET) em Campo Grande ainda no primeiro semestre deste ano, porém com o aumento de casos de coronavírus, a conclusão do projeto foi adiado e não tem previsão de abertura.

De acordo com a Subsecretaria do Bem-Estar Animal, o projeto estrutural da unidade de atendimento UPA-VET já está em fase de execução com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos/SISEP para implantação. Ana Cristina Camargo de Castro, Subsecretária do Bem-Estar Animal afirma estar aguardando aprovação plano Plurianual da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

“Em razão do período de criação e estruturação da Subsecretaria, não havia previsão de orçamento para obras, programas e projetos de atendimento, impossibilitando, de imediato, a aquisição de materiais e recursos. É importante ressaltar que as prioridades da gestão pública municipal estão voltadas para o combate à pandemia da Covid-19”, explica.

A idéia do UPA-VET é garantir um atendimento para a saúde e bem-estar dos cães e gatos do município de Campo Grande.

“Faremos através dos serviços de consulta, cirurgias, exames laboratoriais, exames de imagem e administração de medicações; alguns procedimentos através de recursos próprios e alguns procedimentos através de convênios e parcerias com Universidades e empresas privadas”, diz Márcia Chaves, Gerente de Resgate e Urgência Animal.

Enquanto não fica pronta, fica a caráter da própria população e ONGs as questões de saúde pública no quesito animal - (Foto: Fábio Pozzebon/ABrasil)

O atendimento prioriza animais em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, resgatados/acolhidos/abrigados/doados por ONGs de proteção animal, protetores independentes e população em geral, prioritariamente população de baixa renda.

Enquanto não fica pronta, fica a caráter da própria população e ONGs as questões de saúde pública no quesito animal. Alexandre dos Santos, carteiro e conhecido como ‘Xadão, protetor dos animais’ é um dos que mais torcem pelo funcionamento da entidade.

“Temos um exemplo de um hospital pet criado em Osasco e que tem recursos da Secretaria Municipal da cidade. Aqui em Campo Grande já sabemos que tem o local físico, só falta o pontapé inicial, para que possamos continuar salvando vidas”, informa.

O carteiro vem buscando diariamente soluções para poder ajudar os pets que vivem muitas vezes em situações desumanas, e ajudando sem nenhum retorno financeiro.

Kelly Macedo responsável pela "ONG Cão Feliz" que abriga 152 animais em situação de abandono, comenta como seria aliviante ter o serviço da UPA-VET.

“Seria de grande ajuda, tratamos os animais que recebemos em clínicas particulares e quem tem um bichinho sabe o quão caro medicamentos e suprimentos podem ser, com a UPA poderíamos destinar boa parte disso para a expansão do abrigo e conseguir ajudar mais os animais”, finaliza.