Unimed Campo Grande abre inscrições para 71º Curso para Gestantes

O curso acontece de 22 a 26 de fevereiro - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A gestação é um momento único na vida da mulher e das pessoas que estão à sua volta, mas é também quando surgem muitas dúvidas em relação ao cuidado durante a gravidez, depois, com o nascimento do bebê e com a mãe, que passa por um processo de grande transformação física e emocional.

Para auxiliar nesse processo, a Unimed Campo Grande promove o 71º Curso para Gestantes. Gratuito e aberto para a comunidade gestante, o evento que é um grande sucesso pela variedade de temas abordados, está com as inscrições abertas e, em razão da pandemia da Covid-19, será totalmente on-line.

O curso acontece de 22 a 26 de fevereiro. Os inscritos poderão assistir às aulas gravadas por profissionais altamente capacitados pelo canal do Youtube da cooperativa médica, que serão liberadas sempre às 18 horas.

Durante o curso serão abordados temas que geram dúvidas na maioria das gestantes, seus companheiros e também da rede de apoio. Além disso, acontecerá de forma dinâmica, sendo possível interagir via WhatsApp, disponível exclusivamente para os inscritos.

"No curso são abordadas as mudanças físicas e emocionais da mulher, importância do parto humanizado, amamentação, cuidados com o bebê e exercícios físicos durante a gestação, sendo assim, proporcionando uma gravidez tranquila e bem orientada", detalha a enfermeira e responsável pela Linha de Cuidado da Gestante do Programa Viver Bem da Unimed CG, Alessandra Aparecida da Silva.

As inscrições para o Curso para Gestante podem ser feitas pelo telefone 0800 515 1510 ou pelo e-mail viverbem@unimedcg.coop.br. Após efetuar a inscrição a equipe do Viver Bem da Unimed CG entrará em contato para orientar sobre a participação e acesso às aulas.