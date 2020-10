Unidades de saúde de Campo Grande vão atender até as 17h para campanha de vacinação

Ao todo, 18 vacinas serão disponibilizadas à população - (Foto: Sumaia Vilela/ABrasil)

Está acontecendo até as 17h de hoje (17), o Dia D de Imunização em todos as Unidades Básicas de Saúde de Campo Grande. A campanha lançada no último dia 5 para colocar em dia as imunizações de crianças e adolescentes e segue até o dia 30 deste mês, para aqueles que não conseguiram procurar as vacinas durante a semana.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, em Campo Grande a vacinação pode ser feita em todas as 71 Unidades Básicas de Saúde. Ao todo, 18 vacinas serão disponibilizadas à população. A campanha busca vacinar crianças de 12 meses a menores de 5 anos contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. A única forma de prevenção é manter a imunização. A meta é vacinar 95% das crianças nesta faixa etária.

A Secretaria Estadual de Saúde alerta sobre a importância da imunização como uma forma de garantir o controle e eliminação das doenças imunopreveníveis como, por exemplo, da pólio, rubéola e da síndrome da rubéola congênita. No Estado, 160 mil doses de vacinas foram distribuídas para todos os municípios.

Outro foco é atualizar as carteiras de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. Para isso, basta procurar as unidades de saúde, levando a carteira e documentos pessoais. As unidades mantêm protocolo de higienização e prevenção, com medidas para evitar a disseminação de Covid-19, seguindo os protocolos de segurança preconizados pelo Ministério da Saúde.

Vacinas disponibilizadas para crianças: BCG; Hepatite B; Poliomielite 1,2,3 (VIP - inativada); Poliomielite 1 e 3 (VOP - atenuada); Rotavírus humano G1P1 (VRH); DTP+Hib+HB (Penta); Pneumocócica 10 valentes; Meningocócica C (conjugada); Febre Amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR); Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (SCRV); Hepatite A (HA); Difteria, Tétano, Pertussis (DTP); Difteria, Tétano (dT); Papilomavírus humano (HPV); Varicela, pneumocócica 23-valente (Pncc 23*) *vacina indicada para população indígena a partir dos cinco anos de idade.

Vacinas disponibilizadas para adolescentes: Hepatite B (HB recombinante); Difteria, Tétano (dT); Febre amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR); Papilomavírus humano (HPV); Meningocócica ACWY (conjugada); Pneumocócica 23-valente* (Pncc 23) vacina indicada para população indígena.