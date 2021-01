Unidade recebe visita técnica para certificação de estudo com vacinas - (Foto: Divulgação)

A Unidade de Saúde da Família (USF) do Bairro Jardim Batistão recebeu na tarde dessa segunda-feira (18) a visita técnica de uma equipe da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) para iniciar os trâmites de certificação da unidade para realizar estudos com vacinas.

Durante a visita, a equipe orientou os servidores sobre as estruturas que serão necessárias para as pesquisas com vacinas que possam vir a acontecer na unidade, e fez medições em alguns dos cômodos que serão utilizados. Foram vistoriados também a sala de vacinas e de procedimentos da unidade, para que possam ser realizadas as coletas de material para exame e aplicações de doses em estudo.

“Com essa certificação, que deve sair em algumas semanas, essa unidade poderá participar de pesquisas para desenvolvimento de vacinas, como a da dengue, por exemplo, e de testes de imunizantes já utilizados na rede, que poderão proteger contra outras doenças, como o que está acontecendo com a vacina BCG que tenta investigar a eficácia dela contra o coronavírus”, explica o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho.

Para o titular da pasta, a realização de pesquisas no município de Campo Grande é de suma importância, visto que assim evidencia o incentivo a novos estudos em saúde pela prefeitura.