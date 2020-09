Trump: vamos distribuir 150 milhões de testes rápidos nas próximas semanas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - ( Foto: Estadão )

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 28, um plano que prevê a distribuição de 150 milhões de testes para o coronavírus em todo o país. Segundo o republicano, até agora já foram conduzidos mais de 100 milhões de exames para a doença.

"Em um período curto de tempo, meu governo construiu o sistema de testagem mais avanço do mundo, como nunca houve antes. No início da pandemia, não havia teste para o vírus da China", disse, durante pronunciamento no jardim da Casa Branca.