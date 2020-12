Todas as cidades do MS tiveram alta incidência de dengue em 2020

Pneu com água acumulando é um foco de dengue - (Foto: Divulgação)

Segundo dados do Boletim Epidemiológico da Dengue publicado hoje (30) pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), todos os municípios de Mato Grosso do Sul registram alta incidência de casos de dengue. O Estado é o segundo colocado no ranking nacional, ficando atrás apenas do Paraná.

A taxa de incidência é calculada dividindo o número total de casos pelo número de habitantes do local e multiplicando o resultado por 100 mil habitantes. A taxa de incidência em Mato Grosso do Sul é de 2.604,3. Acima de 300 por 100 mil habitantes é considerado alto.

As 20 cidades com maior incidência

A maior incidência do Estado foi em São Gabriel do Oeste que registrou 7.063,6 e a menor foi Selvíria que teve 398,2. Campo Grande ficou em 46° lugar apesar de ser a cidade com mais casos notificados, 13.024 no total.

Cidades com o maior número de casos notificados

No ano de 2020 o Estado registrou mais de 72 mil casos de dengue. A última morte provocada pela doença foi em agosto.