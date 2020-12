Termina hoje prazo para convocados no processo seletivo do HRMS apresentar documentos e requisitos para contratação

Os candidatos do processo seletivo para contratação de profissionais da saúde do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) têm até às 16 horas desta sexta-feira (18), para a apresentação dos documentos e comprovação dos requisitos para a contratação.

A convocação refere-se a cargos de médicos plantonistas (para UTI e Pronto Atendimento Médico) e fisioterapeutas.

O local para apresentação dos documentos é na coordenadoria de Gestão de Trabalho, do HRMS, localizado na Avenida Engenehrio Luthero Lopes, 36, Aero Rancho, setor IV.

Novo processo seletivo

Com o objetivo de contratar médicos plantonistas para atuar no tratamento de pacientes com coronavírus, na unidade referência para tratamento da doença no Estado, a Funsau/MS (Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul abre uma nova seleção para profissionais da saúde.

A remuneração é de R$ 4.828,54 e a carga horária é de 24h por semanas, sendo quatro médicos plantonistas para a Unidade de Terapia Intensiva e 14 para o Pronto Atendimento Médico.

As inscrições iniciadas nesta quinta-feira (17) encerram-se no dia 20 de dezembro. A publicação dos resultados preliminares deve acontecer em 23 de dezembro.

Ao longo deste ano, a Secretaria de Estado de Saúde realizou a contratação de 565 profissionais de saúde para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

Clique aqui e veja detalhes do processo seletivo.

Foto: Edemir Rodrigues