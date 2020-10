SP inicia na segunda-feira campanha de vacinação contra pólio

O estado de São Paulo inicia, na próxima segunda-feira (5), a campanha de vacinação voltada para crianças e adolescentes para prevenir a poliomielite e várias outras doenças. A vacinação vai ocorrer até o dia 30 de outubro, com um dia especial de mobilização, em 17 de outubro.

O objetivo é vacinar 2,1 milhões de crianças menores de cinco anos de idade contra a poliomielite, doença também chamada de pólio ou de paralisia infantil.

Também serão vacinadas crianças e adolescentes, até 14 anos de idade, contra outras 20 doenças, atualizando a Carteira Nacional de Vacinação.

Vacinação

Para garantir a prevenção contra a poliomielite, pais ou responsáveis por crianças entre 1 ano e 5 anos de idade deverão levar os pequenos para receber a vacina, que é aplicada em gotas, ou seja, por via oral. A meta é alcançar cobertura vacinal de 95% de um total de 2,2 milhões de crianças do estado nessa faixa etária.

Já a campanha de multivacinação será focada na atualização de carteiras vacinais de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. A finalidade é que pessoas nessa faixa etária recebam doses de vacinas pendentes.

Serão oferecidas 14 tipos de vacinas que protegem contra cerca de 20 doenças: BCG (tuberculose); rotavírus (diarreia); poliomielite oral e intramuscular (paralisia infantil); pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, Haemophilus influenza tipo b - Hib); pneumocócica; meningocócica; DTP; tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola); HPV (previne o câncer de colo de útero e verrugas genitais); além das vacinas contra febre amarela, varicela, hepatite A e Meningo ACWY, que protege contra meningite e infecções generalizadas.

Segundo o governo paulista, a vacinação poderá ser feita em qualquer um dos 5 mil postos de saúde de todo o estado. O pai ou responsável pela criança ou adolescente deve ter em mãos a carteira de vacinação.

No total, serão oferecidas mais de 5,2 milhões de doses de vacinas.

A tabela completa com relação das vacinas, faixas etárias previstas para receber as doses e os dados de cobertura está disponível na página do governo de São Paulo.