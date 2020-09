“Sonho concretizado”, diz presidente do Sicredi após assinar convênio com a Unimed Campo Grande

O diretor de Mercado da cooperativa médica, Dr. Fernando Augusto Abdul Ahad, e o presidente da instituição financeira, Celso Ramos Regi - (Foto: Divulgação)

A Unimed Campo Grande tem como plano o cuidado com todos e, pensando nisso, hoje (18) a cooperativa médica e o Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia assinaram um convênio que, segundo o Celso Ramos Regis, presidente da instituição financeira, “é uma demanda que temos dos associados a muito tempo, um sonho que foi concretizado”. O convênio, que passará a valer a partir do dia 01 de outubro, beneficiará muitas pessoas.

Durante a assinatura do contrato, o diretor de Mercado da cooperativa médica, Dr. Fernando Augusto Abdul Ahad, disse que essa parceria entre as duas instituições é uma satisfação para a Unimed CG. “É um momento ímpar para nós, muito importante”, relata Dr. Fernando.

Celso Ramos Regis completa dizendo que “esse sonho foi sonhado entre o Sicredi e a Unimed Campo Grande há um tempo e assim foi construída uma parceria acima da intercooperação. Não há dúvidas de que isso vai favorecer as pessoas acima de tudo. Algo que está no DNA tanto da Unimed como do Sicredi, como cooperativas que são, que é o cuidado com as pessoas”.

Além disso, também estavam presentes na ocasião, representando a Unimed CG, o gerente de Mercado, Juliano Pereira, e representando o Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, o vice-presidente Ícaro Pires e o gerente regional de desenvolvimento, Flávio Silva de Araújo.