Sesau divulga gabarito preliminar de prova para seleção de médicos residentes - Foto: Reprodução/Internet

A Sesau divulgou hoje (08) o gabarito preliminar da prova de seleção de candidatos de residência médica em medicina da família e comunidade, realizada no último fim de semana. Ao todo, 151 pessoas de 18 estados se inscreveram para a prova.

Com bolsas de R$ 11.865,00, os residentes atuarão em uma das unidades do Laboratório de Inovação da da Atenção Primária à Saúde (Liaps)– uma parceria entre a Sesau e a Fiocruz. Os candidatos que realizaram a prova têm acesso ao gabarito preliminar no site www.campogrande.ms.gov.br/sesau/sevicos e poderão recorrer das respostas até quarta-feira (10); na sexta (12) será divulgado o gabarito oficial.

Ao todo são 40 vagas, com inscrições de candidatos além de Mato Grosso do Sul, do Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

A fim de garantir a segurança dos participantes em razão da pandemia de Covid-19, as provas foram aplicadas em salas com lotação máxima de 30% de sua capacidade normal e cada carteira possui marcação de distanciamento no piso.

As demais etapas do processo podem ser acompanhadas no mesmo site onde está publicado o gabarito.