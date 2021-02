Sesau divulga gabarito preliminar da seleção de candidatos em residência multiprofissional

Processo Seletivo - Foto: Divulgação/Assessoria

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) divulgou hoje (15) o gabarito oficial preliminar da prova para seleção de candidatos para a maior residência multiprofissional do país, que aconteceu neste domingo. Quem esteve presente na prova e não concordar com alguma das respostas do gabarito têm até o dia 17 para recorrer.

O programa de residência multiprofissional é uma parceria entre a Sesau e a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), e teve ao todo 519 inscrições homologadas. Considerado o maior programa do país, os candidatos concorreram à 47 vagas nas áreas de educação física (bacharel), enfermagem, farmácia, fisioterapia, odontologia, psicologia e serviço social.

Aqueles concorrentes que forem aprovados, atuarão em uma das unidades do Laboratório de Inovação na Atenção Primária em Saúde por dois anos e terão bolsas de R$3.330,43 durante esse período.

Conforme o demonstrativo divulgado pela Divisão de Extensão Pesquisa e Pós-graduação em Saúde, a maior procura foi para a área de enfermagem, com 259 inscritos para concorrer a 22 vagas, o que representa uma concorrência de 11,77 candidato por vaga.

A segunda maior procura foi para a área de fisioterapia, com 57 inscritos que irão concorrer a duas vagas. A concorrência é de 28,5 candidatos por vaga.

No total apenas 13,5% dos candidatos não compareceram à prova, que foi realizada cumprindo todos os protocolos de biossegurança, tendo ocupação máxima das salas em 40% da capacidade.

O gabarito da prova e demais etapas podem ser acompanhadas pelo site www.campogrande.ms.gov.br/sesau/servicos.