Sesau convoca 51 médicos para reforçar atendimento à população

A lista nominal dos convocados está publicada na edição desta quinta-feira (4) do Diário Oficial de Campo Grande - (Foto: Divulgação)

A prefeitura municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), convocou 51 médicos para reforçar o atendimento à população nas unidades de saúde. A lista nominal dos convocados está publicada na edição desta quinta-feira (4) do Diário Oficial de Campo Grande.

Os profissionais devem comparecer à sede da Sesau, na data e horário definidos em edital, com todos os documentos exigidos em mãos. Foram convocados médicos ambulatoriais, que atuarão 40 ou 24 horas semanais, plantonistas, com cargas de 24 horas por semana, e residente plantonista, com carga horária semanal de 12 horas.

Esses médicos foram selecionados através do cadastro de médicos temporários, onde eles se inscreveram para ocupar uma das vagas, quando fosse necessário. Ao todo são 30 médicos ambulatoriais com a maior carga horária e mais 4 que atuarão 24 horas semanais, 16 plantonistas e um residente.

Aqueles profissionais que não comparecerem ao local indicado dentro do prazo será considerado desistente, perdendo o direito à vaga e sendo necessária uma nova inscrição no cadastro de médicos temporários para ser novamente convocado futuramente.