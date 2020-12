Sesau abre processo de seleção para programa de residência multiprofissional em saúde mental - ( Foto: CG Notícias )

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau), por meio da Comissão de Residência Multiprofissional (Coremu), abriu inscrições para processo de seleção para preenchimento de vagas no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental 2021, voltado a profissionais das áreas de enfermagem, psicologia e serviço social.

As inscrições serão realizadas exclusivamente no período do dia 10 a 17 de dezembro, pela internet, através do link. A taxa de inscrição é de R$100.

As atividades do Programa da Residência em Saúde Mental serão realizadas nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPs), e nos demais serviços da Rede Municipal de Saúde, com duração de 24 meses.O residente receberá uma bolsa no valor de R$ 3.330,43, baseado no valor vigente da bolsa do Ministério da Educação (MEC).

Todo o acompanhamento do processo de seleção do programa será através do site.