SES realiza webinário sobre ‘Manejo Clínico da Dengue em Tempos de Covid-19’

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Diretoria Geral de Vigilância em Saúde, realiza nesta terça-feira (24), a quarta rodada de webinários sobre as ações de combate à Dengue, Chikungunya e Zika, que integram a Campanha “Aproveite a Quarentena e Limpe o seu Quintal”. O tema em pauta será ‘Manejo Clínico da Dengue em Tempos de Covid-19’. A web será transmitida às 14h30, via Telessaúde.

Segundo a Gerente de Doenças Endêmicas da SES, Jéssica Klener, a web será uma fala aos profissionais de saúde referente ao atendimento e assistência aos pacientes suspeitos ou confirmados. “Objetivo é mostrar o protocolo do Ministério da Saúde, com a apresentação do fluxograma para a classificação de risco do paciente, que agrega em seu conteúdo todas as informações que o profissional de saúde necessita para atender o paciente com Dengue”.

Para a diretora geral em Vigilância em Saúde da SES, Larissa Castilho, a identificação precoce dos casos de Dengue é de fundamental importância para a tomada de decisões e implantação de medidas de maneira oportuna, visando principalmente evitar a ocorrência de óbitos. “Queremos enfatizar sobre os aspectos da identificação oportuna dos sinais de alarme e da correta hidratação dos pacientes”.

Nesta rodada quem ministra a palestra é a médica infectologista Andyane Tetyla. O webinário tem como público-alvo médicos, enfermeiros assistenciais, profissionais da APSe equipes de Vigilância Epidemiológica.

Veja a programação completa dos webinários:

- 24 de novembro, às 14h30, acontece a web: ‘Manejo clínico da Dengue em tempos de Covid-19, ministrada pela médica Andyanne Tetila da UFDG/SES.

- 26 de novembro, às 14h30, acontece a web: 'Sobre a Febre Amarela Humana, Animal e Imunização', ministrada gerente de Doenças Endêmicas da SES, Jéssica Klener; Gerente de Zoonoses da SES, Rafael Ovidio; e Gerente Técnica de Imunização da SES, Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger.

- 27 de novembro, às 14h30, acontece a web: ´Dengue, Zika e Chikungunya e os desafios enfrentados no momento da pandemia, ministrado pelo enfermeiro Everton Ferreira Lemos, Coren/MS.

Rodson Lima, SES

Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília