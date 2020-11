'Dengue, Zika e Chikungunya: Os Desafios Enfrentados no momento da Pandemia' é o tema do webinário

A SES realiza nesta sexta-feira (27), a sexta e última rodada de webinários sobre as ações de combate ao Aedes - (Foto: Maria da Glória Galembeck/Fiocruz)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Diretoria-Geral de Vigilância em Saúde, realiza nesta sexta-feira (27), a sexta e última rodada de webinários sobre as ações de combate à Dengue, Chikungunya e Zika, que integram a Campanha “Aproveite a Quarentena e Limpe o seu Quintal”. O tema em pauta será ‘Dengue, Zika e Chikungunya: os Desafios Enfrentados no momento da Pandemia’. A web será transmitida às 14h30, via Telessaúde.

Convidado para ministrar a palestra, o enfermeiro Everton Ferreira Lemos, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren/MS), falará sobre o atual cenário das arboviroses no Estado, principalmente durante o período da pandemia. “Nós estamos com uma endemicidade de dengue no Estado. E com a Covid-19, tivemos desafios inúmeros para poder manter uma assistência de qualidade. Foi um grande desafio para os agentes de saúde e de endemias”.

“A ideia é fazer uma contextualização sobre as arboviroses, da epidemiologia delas e em que momento estamos sobre essas doenças. Dezembro se aproxima, vem acompanhado de altas temperaturas e chuvas. Então, precisamos fazer essa discussão e diálogo sobre o enfrentamento quanto a essas doenças”, explica Everton.

Para a diretora-geral de Vigilância em Saúde da SES, Larissa Castilho, a realização dos webinários foi uma forma encontrada de oferecer capacitações de forma segura para todos os colabores da saúde em meio à pandemia do coronavírus. “Webinario foi uma forma nesse novo tempo em que estamos vivendo para nos aproximarmos dos municípios e profissionais para realizarmos um trabalho de excelência frente à Dengue, Zika e Chikungunya para uma melhor assistência à população do Estado”.

Segundo Larissa, estas ações fazem parte das estratégias e planejamento da SES em relação as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. “A expectativa é que os profissionais treinados sejam capazes de executar o manejo clínico adequado, tratamento oportuno, quanto na parte operacional, com relação aos pedidos de exames e logística da coleta dos mesmos, notificações e preenchimento das fichas de informações. Essas estratégias são de suma importância para a manutenção e integração de uma vigilância entomológica e epidemiológica contínua, a fim de direcionarmos métodos de controle e prevenção contra essas doenças no Estado”.

Veja a programação completa do webinário:

- 27 de novembro, às 14h30, acontece a web: ´Dengue, Zika e Chikungunya e os desafios enfrentados no momento da pandemia, ministrado pelo enfermeiro Everton Ferreira Lemos, Coren/MS.