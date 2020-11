SES orienta população em relação ao dia de Finados

Tradicionalmente, o dia de Finados, comemorado em 02 de novembro, é a data em que os cristãos realizam suas homenagens aos familiares que já morreram. É uma data de forte apelo emocional e, com isso, geralmente os cemitérios lotam.

Com a pandemia, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) faz um apelo para que as pessoas evitem aglomerações e reforcem medidas de biossegurança. A instituição, por intermédio do COE (Centro de Operações de Emergências da Saúde), divulgou uma nota técnica a qual estabelece medidas para o funcionamento de cemitérios durante a celebração do Dia de Finados.

“O COE recomenda a ocupação de 50% dos cemitérios, assim como o controle de entrada e saída de pessoas. Outra orientação é que se antecipe as visitas no sábado e domingo. As homenagens precisam ser feitas com segurança, quem faz questão de ir ao cemitério de ir no dia 02, orientamos que escolha um horário de menor fluxo de pessoas”, ressaltou o especialista.

“É obrigatório uso de máscara, não está autorizado o consumo de alimento e permaneça o menor tempo possível, leve álcool em gel e procure manter o distanciamento”, orienta.

A secretária-adjunta, Christine Maymone, acrescentou: “Nós pedimos que caso você tenha que ir nesse dia [02 de novembro] procure um horário que não tenha aglomeração. Vamos preservar a nossa vida e a vida de quem amamos”.

Clique aqui e veja a nota técnica da SES na íntegra.

Ana Brito, Subcom

