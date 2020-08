SES oferta vacina pneumocócica para pacientes de risco maiores de cinco anos

A vacina será ministrada em 13 unidades de saúde em diversas regiões do Estado mediante prescrição médica com justificativa da indicação

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde (SES) decidiu implantar a Vacina Pneumocócica conjugada 13-valente em pacientes de risco maiores de cinco anos de idade. A medida é resultado de discussões no âmbito da CIB (Comissão Intergestores Bipartite) e teve Resolução publicada no Diário Oficial do Estado, na edição desta quarta-feira (12.08).

A vacina, que previne cerca de 90% das doenças graves (pneumonia, meningite, otite) causadas por 13 sorotipos de pneumococos, será ministrada em 13 unidades de saúde em diversas regiões do Estado mediante prescrição médica com justificativa da indicação.

De acordo com o Art. 3° da Resolução N.º 58 CIB/SES, a vacina pneumocócica 13-valente está indicada em esquema sequencial com a vacina pneumocócica polissacarídica 23-valente para pacientes de risco maiores de cinco anos, de acordo com as condições estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunização.

Receberão a imunização: I - Pacientes que vivem com HIV/Aids; II - Transplantados de células-tronco hematopoiéticas (medula óssea); III - Transplantados de órgãos sólidos; IV - Pacientes oncológicos. A Resolução estabelece ainda que os pacientes transplantados de células-tronco hematopoiéticas (medula óssea) e transplantados de órgãos sólidos serão encaminhados para o CRIE (Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

Para receber a vacina prescrita por profissional médico, os pacientes de risco deverão ser encaminhados para uma das 13 salas definidas na Resolução da SES/CIB.

