SES lança campanha de combate à Dengue, Zika e Chikungunya

O secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende - (Foto: Secom MS)

Este ano a campanha de Mobilização de Combate à Dengue, Chikungunya e Zika, terá como tema a Quarentena: período que deve ser aproveitado para limpeza do seu quintal. Na programação diversas ações como webnários de conscientização e o lançamento da produção da Biofábrica. O secretário Estadual de Saúde, Geraldo Resende, alerta a população para que não descuidem do Aedes aegypti, mesmo em tempo de preocupação com a pandemia.

No dia 21 de novembro, acontecerá o Dia “D”, que contará com apoio do Corpo de Bombeiros Militar e de agentes de endemias da Sesau, em Campo Grande. Além de ações em cidades do interior.

Neste ano, a SES comprou 400 equipamentos novos que serão utilizados pelos municípios. O valor do investimento foi de R$ 2.102.480,00 do Fundo Especial de Saúde.

Ainda como parte da programação, no dia 26 de novembro, acontece o Mutirão de limpeza do Parque dos Poderes, e no dia 27 de novembro, a Frente Parlamentar do Enfrentamento a Tríplice Epidemia, da Assembleia Legislativa, realiza o Lançamento do Jogo Neighbor Hero, relacionado a prevenção ao mosquito do Aedes aegypti.

Já no dia 10 de dezembro, o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, participa da inauguração da Biofábrica, no Lacen. E da soltura do mosquito a ser realizada em um bairro de Campo Grande.