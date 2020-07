SES irá inaugurar 10 novos leitos de UTI para tratamento da Covid-19 no HU da Capital

Os leitos que estão sendo montados no Humap-UFMS são compostos pelos monitores multiparamétricos que foram enviados pelos municípios do interior para utilização em unidades hospitalares da Capital. - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Na próxima segunda-feira (27.7), às 14h, o Governo de MS, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), irá inaugurar no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Humap-UFMS/Ebseh), 10 novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Com a iniciativa, será possível desafogar a demanda que hoje há no Hospital Regional de Campo Grande, unidade hospitalar de referência no tratamento da pandemia.

Para Resende, tudo o que é possível tem sido feito pelo Governo do Estado para minimizar os impactos e ampliar os leitos em Mato Grosso do Sul. “Temos trabalhado de forma intensa para que todos que precisem possam ter o atendimento correto e assim salvar vidas, que é o mais importante”.

“Nós encaminhamos para o HU os ventiladores pulmonares, os monitores, entre outros equipamentos. E lá houve um esforço imenso da equipe do hospital, que fez remanejamentos para que a unidade coronariana, que havíamos inaugurado há poucos dias, fosse transformada em uma unidade de Covid-19. Quero agradecer este esforço da Universidade, do Hospital Universitário e também das equipes médicas, cujo trabalho possibilitou construirmos mais essa alternativa para atender a população”, acrescentou o secretário.

Segundo o superintendente do Humap-UFMS, o professor dr. Cláudio César da Silva, a unidade hospitalar realizou mudanças internas necessárias para implantação do novo espaço para os leitos relacionados a Covid-19. "Fizemos as adaptações necessárias para conseguir ampliar os leitos e colaborar com a rede de assistência de saúde no combate à pandemia. Estamos felizes por ajudar, agradecemos a parceria do Estado que nos enviou 10 conjuntos de respiradores e monitores. São vários remanejamentos mas entendemos que é fundamental a existência desses leitos para que possamos salvar vidas, estamos dispostos e a equipe aceitou prontamente esse desafio", comentou o dirigente do HU.

Solidariedade

Os leitos que estão sendo montados no Humap-UFMS são compostos pelos monitores multiparamétricos que foram enviados pelos municípios do interior para utilização em unidades hospitalares da Capital. A SES também disponibilizou para o hospital da UFMS diversos ventiladores pulmonares e outros equipamentos.

Sidrolândia entregou 10 monitores. Outros equipamentos foram disponibilizados pelos municípios de Pedro Gomes, Corguinho, Ponta Porã, Figueirão e Japorã. “São municípios que se prontificaram em ajudar nossa Capital que hoje é o epicentro da doença em nosso Estado e que precisa aumentar a disponibilidade de leitos”, ressalta Resende.

Nesta semana, a SES inaugurou 15 novos leitos (10 clínicos e cinco de UTI) para pacientes de Covid-19 no Hospital do Pênfigo, em Campo Grande, no dia 20 deste mês; e no dia 21 foram 10 novos leitos de UTI na Santa Casa da Capital.