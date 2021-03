SES inicia capacitação de Coordenadores e Supervisores Municipais de Controle de Vetores

Combate ao Mosquito da Dengue - Foto: Edemir Rodrigues

A Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Coordenadoria Estadual de Controle de Vetores, realiza a partir desta segunda-feira (1ª) até o dia 17 deste mês, o Webinário: ‘Gerenciamento em Controle de Vetores’ pela plataforma do Telessaúde. O objetivo é fazer a capacitação dos 79 coordenadores de endemias e mais 278 supervisores que estão distribuídos em todos os municípios do Estado.

Segundo o coordenador estadual de Controle de Vetores da SES, Mauro Lúcio Rosa, em razão da pandemia, os encontros que seriam presenciais ocorrerão via webinário. “Devido a impossibilidade foi a forma sucinta que encontramos para orientar e tirar dúvidas e mostrando para os 79 municípios, como é realizar todo o trabalho operacional de campo, seja no combate ao Aedes aegypti, aos transmissores das leishmanioses ou do bicho barbeiro responsável pela transmissão da doença de chagas”.

Em razão da última eleição, 47 novos secretários municipais assumiram as pastas, o que representou 59% de renovação de todos os gestores dos 79 municípios do Estado. “Por conta disto, nós temos a preocupação de capacitar o mais rápido possível todos os municípios com relação ao controle de vetores. Assim que todos forem vacinados, faremos nova capacitação presencialmente, com apostilas e material necessário para fazer o bom combate”.

Veja a programação e as etapas:

O Webinário vai abordar diversos assunto na Etapa 1: Visita Domiciliar, com José Pedro Moreira Carneiro palestrante; Cálculo de Depósitos, com Valdemir Gomes dos Santos; Resíduos, com Marcus Carvalhal; Supervisão Pontos Estratégicos Bloqueio de Casos, com Márcio Luiz de Oliveira e Laboratório, com Paulo Silva de Almeida.

Na Etapa 2: Fluxo de Planilhas, com Rafael Rodrigues; Fluxo de Informações Interssetoriais e Integração Controle de Vetores/Atenção Primária, com Márcio Luiz de Oliveira; Leishmaniose e Doenças de Chagas, com Gilmar Cipriano Ribeiro; Incentivo Estadual, com Valmir Silveira; Liraa/LIA, com Rafael Rodrigues e SIES, com Mari Ojânio da Silva. Horário das 8 às 11 horas.

https://telessaude.saude.ms.gov.br/forms/participe

Etapa 1

Terça-feira 02/03 - Microrregião de Três Lagoas

Quarta-feira 03/03 - Microrregião de Aquidauana

Quinta-feira 04/03 - Microrregião de Naviraí

Sexta-feira 05/03 – Microrregião de Ponta Porã

Segunda-feira 08/03 – Microrregião de Dourados

Terça-feira 09/03 – Microrregiões de Campo Grande e de Corumbá

Etapa 2

Quarta-feira 10/03 – Microrregião de Três Lagoas

Quinta-feira 11/03 - Microrregião de Aquidauana

Sexta-feira 13/03 - Microrregião de Naviraí

Segunda-feira 15/03 – Microrregião de Ponta Porã

Terça-feira 16/03 – Microrregião de Dourados

Quarta-feira 17/03 – Microrregiões de Campo Grande e de Corumbá

Rodson Lima, SES

Foto: Edemir Rodrigues