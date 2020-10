SES atualiza número de leitos clínicos e de UTIs Covid-19 em MS

Leito de UTI de um hospital de campanha - (Mauricio Bazilio/Getty Images)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (28), a atualização do Mapa Hospitalar de Leitos Clínicos e de UTI, do Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana do Covid-19 em Mato Grosso do Sul. O Estado passa a contar a partir da nova publicação com 354 leitos de UTIs e 718 leitos clínicos.

Conforme a Resolução N. 85/CIB/SES, os hospitais Santa Casa de Campo Grande (90 leitos clínicos e 10 UTI’S), Hospital do Câncer Alfredo Abrão (18 leitos de UTI) integram o plano de contingência Estadual com leitos de retaguarda no enfrentamento ao COVID-19, assim como consta nos Planos de Contingências de seus respectivos municípios.

A Resolução entra em vigor a partir da data de publicação. Para conferir o novo Mapa Hospitalar clique aqui.

Ministério da Saúde

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, explica que Mato Grosso do Sul teve leitos de UTIs que não foram renovados pelo Ministério da Saúde em alguns municípios. Desde o início da pandemia, o Estado contava com 369 leitos de UTIs para Covid-19, agora, a SES passa a contar com 354 leitos de UTIs.

“O Ministério da Saúde está levando em consideração, a taxa de ocupação dos leitos que seja maior que 50%, aqueles a menor, não estão sendo renovados. Nós estamos fazendo algumas ações para que possamos manter os leitos de UTIs por mais algum tempo, mesmo porque, em algumas cidades e regiões do Estado, a taxa de ocupação tem crescido muito”, pontua o secretário.

O Ministério da Saúde repassa a cada município, R$ 1,6 mil para os leitos de UTIs. “Nós ainda acrescentamos alguns valores junto com os municípios para que possamos fazer o financiamento total destes leitos”, finaliza Geraldo.