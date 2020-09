SES alerta para aumento da taxa de positividade da Covid e pede que população mantenha prevenção

Com o adicional o número total de infectados desde o início da pandemia no Estado sobe para 59.408 - ( Foto: Governo do Estado MS )

Mato Grosso do Sul contabilizou 331 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira (14). Com o adicional o número total de infectados desde o início da pandemia no Estado sobe para 59.408. A média móvel segue alta, indicando 754,7 novos casos por dia na última semana.

Conforme os dados oficiais, até o momento foram 23.7208 notificados dos quais 173.594 foram descartados. O Laboratório Central (Lacen) possui 1.703 análises em amostra. Sem encerramento pelos municípios são 2.503 casos pendentes.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou 20 óbitos por Covid nas últimas 24 horas, elevando o número total do Estado para 1.085. Com isso, a média móvel que vinha se mantendo entre 12 e 14, subiu para 16,43 vidas perdidas por dia nos últimos 7 dias. A taxa de letalidade está em 1,8%.

Numa análise dos gestores da saúde aos dados por semana epidemiológica, agosto e julho foram os dois piores meses, mas setembro vem apresentando a mesma média de casos e acende um alerta para a manutenção das medidas preventivas de contágio da Covid.

“Analisamos os dados que vem de amostras dos laboratórios, e todos os dia olhamos para a positividade desses casos. De cada 100 amostras, 36 e 37 estão positivas para a Covid. Na data de ontem tivemos 39,19, quase 40 amostras positivas. Isso significa circulação viral grande, a taxa de positividade aumentando, e uma necessidade maior de não fazermos aglomeração. Precisamos diminuir a taxa de contágio”, alertou a secretária-adjunta da SES, Christine Maymone.

Confira aqui o detalhamento do boletim.

Isolamento social

A taxa média de isolamento social mapeada no Estado neste domingo (13) foi de 45,4%. Já Campo Grande atingiu 45% neste dia da semana. A movimentação nos municípios sul-mato-grossenses varia entre 33,3% a 63,2%. Acesse aqui a lista completa por cidade.

A título de comparação, o sábado (12) foi bastante movimentado e o índice registrado foi de 38% para o Estado e de 37,3% para a Capital. Já na sexta-feira (11) os valores foram de 34,1% para MS e de 33% para a Cidade Morena.