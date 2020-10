Serviço de Telessaúde tem mais sete médicos credenciados para reforçar atendimento

A Secretaria de Estado de Saúde credenciou sete médicos das especialidades de Infectologia, Pediatria, Neurologia, Psiquiatria, Cardiologia e Oftalmologia para atuarem no projeto de expansão do Programa Telessaúde Brasil. O contrato com os profissionais foi publicado na sexta-feira (23), no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul.

Segundo a publicação, o presente contrato tem por objetivo fazer o credenciamento de pessoas físicas para compor a equipe de credenciados que atuará no Projeto de Expansão do Telessaúde no Mato Grosso do Sul, nas funções de teleconsultor, tutor e conteudista.

A vigência do contrato será de 29 de setembro a 31 de dezembro deste ano, podendo ser renovado de acordo com a legislação, permanecendo a obrigação do contratado ou enquanto durar as atividades desenvolvidas e as consequências dos atos decorrentes.

O recurso é do Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul e será destinado para o empenho do serviço de apoio técnico e operacional do projeto.

TELESSAÚDE

O Programa Telessaúde Brasil Redes é uma ação nacional que busca melhorar a qualidade do atendimento e da atenção básica no Sistema Único da Saúde (SUS), integrando ensino e serviço por meio de ferramentas de tecnologias da informação, que oferecem condições para promover a Teleassistência e a Teleducação, a fim de agilizar o atendimento aos usuários do SUS.

O Telessaúde Brasil Redes é integrado por gestores da saúde, instituições formadoras de profissionais de saúde e serviços de saúde do SUS. O Programa disponibiliza aos profissionais e trabalhadores das Redes de Atenção à Saúde no SUS os serviços de Teleconsultoria, Telediagnóstico, Tele-educação; e Segunda Opinião Formativa.

As Teleconsultorias, os Telediagnósticos, as Segundas Opiniões Formativas e as ações de Tele-educação demandadas pelos profissionais de saúde do SUS podem ser elaborados e respondidos por Teleconsultores a partir de qualquer Núcleo de Telessaúde Técnico-Científico ou Ponto de Telessaúde.

Rodson Lima, SES

Foto: Arquivo