Semana estadual de incentivo a doação de sangue e medula óssea no Hemosul terá programação virtual

Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul) - (Foto: Agência Municipal de Notícias de Campo Grande)

O Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul) promove desta segunda-feira (17) até sábado (22) a Semana Estadual de Incentivo a Doação de Sangue e Medula Óssea. A ação incluída no calendário oficial de eventos do Estado por meio da Lei 5.391 em setembro de 2019 tem objetivo de conscientizar para a importância do ato de doar sangue e sensibilizar novos voluntários, de forma a criar um hábito de cultura solidária de doação.

A iniciativa prevê a promoção de atividades diversas por meio de parcerias que promovam palestras, cursos, seminários, workshop, e a realização de campanhas de divulgação para a promoção da ação voluntária junto à sociedade. Porém com a pandemia as ações vão ocorrer de forma diferenciada, segundo a coordenadora geral da Rede Hemosul, Marli Vavas.

“Além de doações programadas com diversas instituições durante a semana, nossa programação será toda no formato virtual por meio das nossas redes sociais com vídeos de apoio e depoimentos de doadores e também de receptores, reforçando a nobreza do ato que conecta vidas”, pontua.

Para acompanhar a programação da semana estadual de doação de sangue e medula óssea siga o página do Hemosul no Facebook e também no Instagram.

Serviço

O Hemosul Coordenador fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304 em Campo Grande. O atendimento de segunda à sexta-feira é das 7h às 17h, e aos sábados de 7h às 12h. A cada 1° sábado do mês o atendimento é das 7h às 17h.

Também é possível fazer a doação nas unidades de Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Paranaíba e Coxim. Confira aqui os endereços e horários de atendimento.

Para doar é necessário levar documento oficial com foto, estar bem alimentado, ter mais de 55 quilos e possuir idade entre 16 e 69 anos. Critérios para a doação de sangue em Mato Grosso do Sul podem ser conferidos na página do Hemosul.