Seis médicos são convocados para reforçar atendimento contra o coronavírus na Capital

Os profissionais devem comparecer na sede da Sesau - (Foto: Reprodução)

Seis médicos do cadastro temporário de médicos da prefeitura de Campo Grande foram convocados na edição extra do diário oficial dessa quarta-feira (29) para reforçar os atendimentos à população no Polo do Parque Ayrton Senna. Os profissionais irão atuar por pelo menos 60 dias no local.

Foram convocados seis médicos plantonistas que terão carga horária de seis horas semanais e atuarão exclusivamente no Polo de Atendimento do Coronavírus, instalado no parque Ayrton Senna.

Os profissionais devem comparecer na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) nessa quinta-feira (30), no horário estipulado em edital, com a documentação em mãos. Os candidatos que não puderem comparecer no período estabelecido deverão entrar em contato com a Superintendencia de Gestão do Trabalho e Educação (SGTE) através do telefone 2020-1662 ou 2020-1663.

O não comparecimento do profissional em até três dias úteis implicará em desistência, fazendo com que o candidato perca o direito à vaga, precisando se inscrever novamente no cadastro de médicos temporários para ser convocado novamente no futuro.

Abaixo a relação de profissionais convocados: