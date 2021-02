Seis hospitais da Grande SP vão atender apenas pacientes graves

Seis hospitais da Grande São Paulo vão passar a atender somente pacientes graves. Quatro desses hospitais estão localizados na capital paulista: Hospital Geral do Itaim Paulista, Hospital Estadual da Vila Alpina, Hospital Geral do Grajaú e Hospital Geral de Pedreira. As mudanças também foram feitas nos hospitais de Itapecerica da Serra e de Mogi das Cruzes.

Segundo a secretaria estadual da Saúde de São Paulo, os pacientes com quadros leves que eram atendidos nessas unidades serão orientados a buscar os serviços da rede de saúde municipal.

Essa medida, segundo a secretaria, pretende priorizar o atendimento a casos graves e gravíssimos nestes seis hospitais, que são mais capacitados e equipados.

Haverá um período de adaptação de três meses, até que a rede municipal seja toda organizada para atender à demanda dos pacientes leves que antes eram atendidos nesses hospitais.