Saúde em Foco traz os desafios e avanços da Telemedicina - ( Foto: Estadão )

A Telemedicina é o tema do programa Saúde em Foco será exibido em novembro. A entrevista é com o médico José Luciano Monteiro Cunha, diretor-corporativo de Telemedicina do grupo Hapvida. Ele explica como funciona na prática o atendimento médico remoto, por meio de ligações de vídeo feitas entre médico e paciente.

Em tempos de isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus, este método se tornou muito importante e necessário. Por isso, o Conselho Federal de Medicina (CFM) reconheceu a prática no Brasil, enquanto durar a atual situação de emergência sanitária.

A ideia do reconhecimento da Telemedicina é oferecer assistência médica sem abrir mão da quarentena, que é a medida atualmente adotada para tentar conter a propagação do vírus. Nesse contexto é imprescindível salientar a importante função desse tipo de atendimento.

De acordo com o médico José Monteiro, a Telemedicina além de levar saúde de qualidade, o paciente pode receber orientação médica sem deslocamento, ser monitorado e ter acelerado o processo de atendimento, diagnóstico e tratamento, além de ter a disposição de resultados, exames e laudos médicos.

Outra vantagem apontada é que as cidades do interior do Brasil, que nem sempre consegue atrair médicos, conseguem ter a disposição médicos de diferentes especialidades. Isso também beneficia grandes centros, pois reduz o estrangulamento no sistema convencional causado pela grande demanda.

Confira a entrevista na íntegra no programa Saúde em Foco, que é exibido no canal 9 da Claro Net TV. Você também pode nos acompanhar pelo canal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) no Youtube, e assistir todas as edições.