Saúde em Foco entrevista especialista em anestesiologia

O entrevistado desta edição do Saúde em Foco é o médico Camilo Kageyama, especialista em anestesiologia - (Foto: Divulgação/TV ALEMS)

A anestesia ainda causa pânico em muitos pacientes. Há quem acredite ainda que possa acordar no meio da cirurgia e até mesmo não voltar. No entanto, o medicamento é necessário para que os médicos possam trabalhar com segurança, além disso evita a dor durante a cirurgia e ajuda a garantir o bem-estar, relaxamento e conforto do paciente.

Com o avanço da medicina, a anestesia também foi aprimorada. E para falar sobre esse procedimento, o Programa Saúde em Foco passa a exibir no mês de fevereiro entrevista com o médico Camilo José de Souza Kageyama, especialista em anestesiologia pela Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto, e atualmente faz parte do grupo ASA Anestesia, de Campo Grande.

“Hoje a segurança é máxima, contamos com vários medicamentos de excelência. Simultaneamente as salas cirúrgicas são equipadas de aparelhos que registram o eletrocardiograma, a concentração de oxigênio no sangue, a pulsação, a pressão arterial e a dos gases anestésicos que se dirigem aos pulmões. Acusam também a ocorrência de qualquer alteração que o paciente possa manifestar durante o ato cirúrgico”, comenta o especialista.

Confira a entrevista na íntegra no programa e fique por dentro das precauções, procedimentos, efeitos colaterais, tipos e duração da anestesia. O programa é exibido no canal 9 da Claro Net TV. Você também pode nos acompanhar pelo canal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) no Youtube, e assistir todas as edições.