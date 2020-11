Saúde de Inocência ganha recurso de R$ 112 mil

Nelsinho Trad - (Foto: Agência Brasil)

Em entrevista para a Montana FM 89,9 de Inocência, o senador Nelsinho Trad (PSD) comentou sobre o recurso liberado para o município no valor de R$ 112 mil, assinado em conjunto com o também senador Rubens Figueiró, que será destinado às obras de saúde na cidade.

Trad diz estar preocupado com as questões sanitárias do município, e citando as eleições observa que as pessoas e o Estado poderiam ter se preparado melhor. “Ficamos preocupados nesse quesito, tivemos a chance de avaliar os outros estados e países em relação a segunda onda da pandemia, mas infelizmente nem nas eleições fizemos isolamento social”, lamenta.

O senador debateu ainda os problemas de quedas de energia enfrentada pelos munícipes de Inocência, onde prometeu maior foco na questão, dizendo levar pessoalmente as requisições que tem conhecimento para dentro do senado em Brasília. “Precisamos de foco nesta questão”.

Nelsinho parabenizou ainda o reeleito prefeito da Capital pelo ótimo trabalho em colocar a cidade “nos eixos” novamente, e deu as eleições como exemplo de democracia. “O Marquinhos pegou uma Campo Grande diferente da minha, graças ao seu esforço, conseguiu deixar a Capital em um eixo positivo, um veradeiro exemplo da democracia”.