São Paulo: simpósio discute humanização no atendimento pediátrico

O Instituto da Criança e do Adolescente, vinculado à Universidade de São Paulo (USP), realiza na próxima quarta-feira (21) o 1º Simpósio de Humanização no Atendimento Pediátrico (ICr Humanizaped), que aborda vários aspectos relacionados ao tema. Com transmissão online e gratuita, o evento terá duração de três dias, sendo encerrado na sexta-feira (23).

O simpósio conta com a participação de especialistas brasileiros e estrangeiros. Além de palestras, também serão apresentadas pesquisas.

Alguns dos temas que serão tratados ao longo do evento são o uso da tecnologia no atendimento pediátrico, o protagonismo da criança em seu tratamento, cuidados paliativos e a relação entre arquitetura, saúde e sustentabilidade. Os focos giram em torno de três eixos: o paciente, o profissional e a gestão.

Conforme a coordenadora-geral do simpósio, professora Magda Carneiro-Sampaio, da Faculdade de Medicina da USP, para aprimorar a prática profissional na área, deve-se levar em conta a família do paciente. Segundo ela, isso se faz necessário porque são mais vulneráveis, pelo fato de ainda não terem atingido autonomia física e neuropsicossocial. Para ela, a humanização na pediatria requer empatia, compaixão e sensibilidade para que se percebam as emoções da criança e do adolescente.