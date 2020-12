Santa Casa de Campo Grande realiza pagamento de 13º de funcionários

Santa Casa de Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Não durou nem 24h a paralisação dos profissionais da enfermagem da Santa Casa de Campo Grande. Por meio de nota, a diretoria corporativa do hospital divulgou que o 13º salário está sendo pago hoje (23).

"O pagamento foi realizado pro conta do esforço investido pela diretoria corporativa e executiva com o Poder Público para cumprir com seus compromissos", diz o documento assinado pelo presidente do hospital, Heitor Rodrigues Freire.

O Diário Oficial autorizou repasse de recurso para a Santa Casa. Foram destinados aos trabalhadores o montante de R$ 11.078.500,00.