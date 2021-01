Santa Casa de Campo Grande inaugura novo espaço oftalmológico

A entrega da nova unidade completamente reformada faz parte do cronograma de manutenção de obras do hospital - (Foto: Divulgação)

Ontem (21), a Santa Casa de Campo Grande inaugurou simbolicamente a nova estrutura do Serviço de Oftalmologia que foi entregue para atender aos pacientes da linha privada e do Sistema Único de Saúde (SUS). Mais moderno e com aparelhos altamente tecnológicos, o “Santa Casa Olhos”, também passou a funcionar 24h por dia nas urgências e emergências do hospital, trazendo mais um cuidado especializado na área.

Com o compromisso de oferecer o que há de mais moderno no campo da visão, o “Santa Casa Olhos” é gerenciado pela empresa Centro Oftalmológico Campo Grande, representada pelo chefe do serviço, Dr. Álvaro Haverroth Hilgert, junto a um grupo com dezenas de médicos renomados que atuam na assistência ao paciente e, também, contribuindo na formação de médicos residentes por meio da preceptoria na especialidade coordenada pela Dra. Cristhiana Velloso Hilgert.

O presidente da Santa Casa, Heitor Rodrigues Freire, iniciou as falas da cerimônia, agradecendo a parceria firmada em 2020 e ressaltou o privilégio de ter um serviço de qualidade no hospital, destacando ainda a participação dos médicos responsáveis no sucesso da nova proposta de atendimento. “Este é um momento de muita alegria e de reconhecimento a todos os envolvidos para que déssemos continuidade neste trabalho tão necessário para os nossos pacientes. Agradeço aos doutores Álvaro e Cristhiana pela brilhante participação à frente do serviço que, com certeza, é a garantia do sucesso deste trabalho. Que essa parceria traga mais benefícios à população que demandar ao nosso hospital”, comentou Heitor.

Em seguida, o coordenador do "Santa Casa Olhos" e chefe do serviço no hospital, Dr. Álvaro, falou sobre a grata satisfação de poder estar vivenciando esse momento histórico para o corpo clínico, especialmente para a área oftalmológica. “Prestar serviços oftalmológicos é sempre um grande desafio, devido aos investimentos constantes e a atualização das técnicas para serem aplicadas da melhor forma possível, garanto que aqui será de igual forma. Levaremos o que há de melhor na área e nos equipararmos aos bons centros oftalmológicos do país, o que é digno do que a Santa Casa merece. Agradeço também a diretoria pela confiança na parceria e ressalto o nosso compromisso na formação dos médicos residentes, pois dentro da preceptoria, também contribuímos na formação de inúmeros médicos. E, muitos deles, hoje estão aqui devolvendo os ensinamentos que receberam”, destacou o médico.

Representando os médicos residentes, Dr. Vinicius Nonato de Oliveira deixou uma mensagem pelo que estão vivenciando no dia a dia dos atendimentos, com a nova proposta de trabalho. Ele encerrou o discurso com um agradecimento à Deus. “Em minhas orações sempre pedia pelo hospital, pois sei o quanto não é fácil administrá-lo, por também depender de recursos públicos e, hoje, vivendo esse novo começo dos trabalhos é uma sensação incrível. Agradeço a diretoria da Santa Casa pelo investimento e aos nossos preceptores e chefes pela inspiração e por não desistirem de nós. Continuaremos aqui, trabalhando muito e sendo um divisor de águas em Campo Grande e no Estado como referência no atendimento oftalmológico”, disse o residente.

Encerrando as falas, o diretor-secretário e diretor da Escola de Saúde da Santa Casa, Prof. Ivan Araújo Brandão, usou a palavra para ressaltar o trabalho da diretoria corporativa e executiva junto ao corpo clínico para que o novo espaço pudesse ser inaugurado e devolvendo toda a honra desta conquista à Deus. “Quero dizer da minha gratidão em nome da Escola, pela oportunidade de ver os residentes ter uma melhor participação nos trabalhos diários aqui com nossos pacientes neste lugar. Mas a minha maior palavra é emoção, pelo gesto tão nobre de devolvermos à Deus as bênçãos que temos recebido nesses anos todos”, agradeceu o professor.

A breve solenidade contou com a presença de membros da diretoria corporativa, executiva, médicos e residentes da especialidade, além de demais profissionais que atuam no setor e que acompanharam a formalização das atividades que foram iniciadas no segundo semestre de 2020. Em comemoração à inauguração do espaço, o laboratório e parceiro Genom, parte do Grupo União Química que atua em diversas áreas da medicina, ofertando produtos de alta qualidade na oftalmologia, ofereceu aos presentes um coffee break especial.

Obra - A entrega da nova unidade completamente reformada faz parte do cronograma de manutenção de obras do hospital, realizada pela própria equipe de manutenção e infraestrutura, subordinada à Diretoria de Gestão Operacional da Santa Casa de Campo Grande. O recurso próprio investido na obra de reforma foi no valor de R$ 83.806,00 e o tempo de execução e adequações do espaço foi de 90 dias. Alguns equipamentos do hospital foram aproveitados, mas aqueles considerais essenciais para o serviço e os de tecnologia de ponta foram instalados pela empresa prestadora do serviço.

Aparelhos e exames

OCT/OTA: Tomografia de Coerência Óptica tem a função de analisar detalhes anatômicos da retina e do nervo óptico, como glaucoma, retinopatia diabética e degeneração macular;

Campimetro Computadorizado Humphrey: Aparelho que identifica possíveis defeitos relacionados ao campo visual, além de alterações que reduzem a visão, chamadas de escotomas;

Pentacam: Tomografia da córnea ou de segmento anterior do olho para proporcionar um mapeamento completo da córnea, como curvatura, espessura e elevações, medição da profundidade da câmara anterior e diâmetro corneano. Indicado para pacientes candidatos à cirurgia refrativa, de catarata, avaliação do cristalino, glaucoma, córnea, ceratocone e qualquer alteração que acometa a parte anterior do olho;

Retinografia: Fotografias em alta resolução para registrar o fundo do olho (retina, nervo óptico, mácula, vasos). Indicado para acompanhamento de doenças vitreorretinianas, glaucoma e doenças do nervo óptico;

Topografia: Exame que realiza o mapeamento ocular por meio de projeções de anéis luminosos na córnea. Indicado para o acompanhamento e diagnóstico de doenças da córnea, como o ceratocone, degenerações e distrofias de córnea e erros refrativos (astigmatismo e miopia). Também é útil para adaptação de lente de contato, principalmente as lentes rígidas.