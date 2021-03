Sanesul e MS Pantanal iniciam trabalho para processo de universalização de esgoto

A Sanesul, Governo do Estado e Ambiental MS Pantanal estiveram juntos na manhã de terça-feira (3) - (Foto: Divulgação)

A Sanesul, Governo do Estado e Ambiental MS Pantanal estiveram juntos na manhã de terça-feira (3) para tratar sobre a transição que antecede o início dos trabalhos de operação do sistema de esgotamento sanitário pela empresa Ambiental.

Essa união tem o objetivo de ampliar a coleta e tratamento do esgoto doméstico em 68 municípios operados pela Sanesul até universalizar o serviço. A Agepan fiscaliza os serviços da empresa em 67 cidades.

“Estamos construindo o método de trabalho que vamos seguir daqui pra frente. Precisamos manter a qualidade do nosso atendimento, do tratamento nas ETEs, do relacionamento com os nossos consumidores, criando um ambiente que facilite a execução das obras nas cidades”, explica o diretor presidente da Sanesul Walter Carneiro Jr.

A Sanesul encontrou na PPP o melhor caminho para universalizar o esgotamento sanitário em Mato Grosso do Sul.

A previsão é que sejam investidos R$ 3,8 bilhões em obras, operação e manutenção do sistema de esgoto. O objetivo é alcançar a universalização do esgotamento em até 10 anos. MS poderá ser o primeiro Estado do País a universalizar o saneamento.

“É o início de um longo período de obras. Estamos construindo um ambiente para melhorar a qualidade de vida da população, dando segurança para viver com mais saúde”, comentou o Secretário estadual de Governo Eduardo Riedel.

O diretor presidente da Sanesul recebeu o Secretário estadual de Governo Eduardo Riedel, e os representantes da MS Pantanal, Presidente Celso Paschoal e Diretor Executivo Clayton Bezerra.