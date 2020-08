Sanesul amplia rede de abastecimento em Chapadão do Sul

A Sanesul informa que este trabalho não provocará falta de água na cidade - (Foto: Sanesul)

Chapadão do Sul, município localizado a 334 km de Campo Grande, ganhará a ampliação da sua rede de abastecimento de água. O investimento por meio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em parceria com a Sanesul, com obras avaliadas em R$ 952 mil, está finalizando a ativação de novos poços no município, o CPS-014 e o CPS-015.

A previsão é de que este serviço seja concluído até o fim dessa semana. A Sanesul informa que este trabalho não provocará falta de água na cidade.

Os poços têm capacidade de produzir até 100 m³ de litros por hora cada, um deles apoiará o abastecimento do sistema do Parque União (CPS-014), já o outro vai contribuir para os bairros que compõem o sistema de tratamento de água do Parque Esperança.

O supervisor da unidade local da Sanesul, Bruno Batista Borges, explica que, atualmente, a produção dos poços em atividade suprem a demanda dos bairros existentes. “Porém, com o desenvolvimento acelerado da cidade de Chapadão do Sul, exige-se que a Empresa desenvolva planos para evitar o desabastecimento’’.

A adutora que levará água até aos bairros que compõem o Parque União também está sendo construída. O sistema de tratamento, abastecimento e distribuição atenderá uma grande região, sendo uma Zona Alta e uma Zona baixa com quatro setores de quadras.

Zona Alta de abastecimento: Bairros Pólo Empresarial I e II;Bairros Flamboyant I, I III; Bairros Esplanada I, II, III, IV e V.

Zona Baixa de abastecimento: Bairro Espatódia, Bairro Sucupira e Bairro Sibipiruna.