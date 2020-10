Rio Paraguai pode alcançar o nível de -56 cm em Ladário até o final de novembro

Rio Paraguai - (Foto: Estadão)

Enfrentando uma série de desastres ecológicos com as queimadas e um período de rigorosa estiagem, a estação Fluviométrica de Ladário a 349 km de Campo Grande, localizada no bioma pantanal, registrou que neste trecho o Rio Paraguai pode alcançar o nível de -56 cm até o final de novembro. Os dados foram apresentados pelo Boletim do Serviço Geológico do Brasil (via CPRM)

Na estação de monitoramento de Ladário dos 118 anos de observação das cotas, 54 tiveram o valor máximo anual no mês de junho e quanto aos valores mínimos anuais, 34 ocorreram nos meses de dezembro e novembro.

De acordo com o boletim. “Em todas as estações, os níveis das estações encontram-se abaixo dos níveis normais para este período do ano e dentro da zona de atenção para mínimas. Em Cáceres DNPVN, Cuiabá, Sto. Antônio do Leverger e Acima Córrego Grande, os rios estão na mínima histórica”.

Os dados hidrológicos utilizados no levantamento são provenientes da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN) de responsabilidade da Agência Nacional de Águas (ANA), operada pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e demais parceiros.

Segundo a Marinha do município de Ladário o nível dos rios da região estão em queda desde o mês de julho, onde o nível registrado era de 2,02 metros, já na última aferição realizada neste sábado (10) o nível se encontra em -0,20 m.