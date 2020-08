Resultados dos recursos do processo seletivo para técnicos de laboratório e enfermagem são divulgados - (Foto: Divulgação)

Nesta quinta-feira (20), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul divulgou os resultados dos recursos interpostos pelos candidatos contra o resultado preliminar da avaliação curricular do processo seletivo da Secretaria de Estado de Saúde.

O certame visa a contratação de técnico de laboratório e de enfermagem que atuarão em atividades relacionadas à vigilância em saúde. A relação publicada hoje apresenta o nome do candidato solicitante, a função concorrida, resultado do recurso e sua motivação, respectivamente.

De acordo com o cronograma, nesta sexta-feira (21) serão publicados os resultados definitivos das solicitações de inscrição e da avaliação curricular. Para conferir a lista completa do resultado dos recursos, acesse a edição nº 10.259 do Diário Oficial do Estado, páginas 58 a 61.

PROCESSO SELETIVO – TÉCNICOS DE LABORATÓRIO E ENFERMAGEM

O processo seletivo oferece seis vagas para técnico de laboratório e duas vagas para técnico de enfermagem, ambas para atuação no município de Campo Grande, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 2.182,92.