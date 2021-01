Processo Seletivo: Residência médica em saúde da família e comunidade da Sesau atrai 151 candidatos

Abertura do processo seletivo da Residência médica em saúde da família - (Foto: Divulgação)

O processo seletivo para o programa de residência médica em saúde da família e comunidade realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), em parceria com a Fundação Oswaldo (Cruz), teve 151 inscrições homologadas. Ao todo estão sendo disponibilizadas 40 vagas para profissionais médicos, com bolsas de R$ 11.685,80.

A prova, que está prevista para acontecer no dia 7 de fevereiro, será composta por 16 questões de cada uma das seguintes disciplinas: clínica médica, pediatria, cirurgia geral, ginecologia-obstetrícia e medicina preventiva e social.

O gabarito final deve ser divulgado uma semana após a aplicação da prova. Já as matrículas serão feitas entre os dias 22 e 23 de fevereiro, para que o início do programa obedeça ao calendário nacional, que estipula o dia 1° de março como data de início das aulas.

Os candidatos que assumirem as vagas atuarão em uma das unidades do Laboratório de Inovação da Atenção Primária à Saúde (Liaps)– uma parceria entre a Sesau e a Fiocruz. As etapas do processo seletivo podem ser acompanhadas através do site: www.campogrande.ms.gov.br/sesau/servicos.