Região metropolitana de SP precisa de doações de sangue - (Foto: Agência Brasil/Rovena Rosa )

Os bancos de sangue que abastecem a região metropolitana de São Paulo estão em estado crítico e precisam de doações, informou a prefeitura da capital e a Fundação Pró-Sangue. A ação solidária consiste em doar uma pequena quantidade do próprio sangue para salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos, intervenções médicas, feridos e pacientes de doenças crônicas graves.

Os tipos sanguíneos O-, O+, A-, A+ e B- estão com volume em estado crítico. A quantidade é suficiente para suprir o abastecimento por apenas 1 dia.

Bancos de sangue estão seguros

Para garantir a segurança dos doadores, os bancos de sangue adotaram medidas contra o coronavírus. Com a finalidade de evitar aglomerações, os atendimentos são feitos com hora marcada. Além disso, locais como salas de espera e de coleta foram redimensionados para evitar o contato próximo entre as pessoas.

Vacina e doação

As pessoas que foram vacinadas contra Covid-19 devem esperar um curto prazo para doar. No caso de quem tomou a CoronaVac, o prazo é de 48h. Para quem foi imunizado com a vacina da AstraZeneca/Oxford, a espera deve ser de 7 dias após cada dose.

Importância da doação

Por mês, cerca de 20 mil pessoas recebem as bolsas de sangue da Fundação Pró-Sangue. Uma única doação pode salvar até quatro vidas. A entidade destaca que o sangue é insubstituível e, por isso, é importante manter os estoques sempre abastecidos e não apenas em datas específicas ou quando algum conhecido precisar.

Para doar sangue procurar um banco de sangue a agendar o atendimento. Clique aqui e confira os locais de doação na cidade de São Paulo.

No estado de São Paulo, as doações podem ser feitas nos seguintes hemonúcleos:

Hemonúcleos no estado de São Paulo:

Hemonúcleo de Araçatuba Av. Arthur Ferreira da Costa, 330

Aviação, Araçatuba

Hemonúcleo de Araraquara Rua Expedicionários do Brasil, 1.621

Centro, Araraquara

Hemonúcleo de Barretos Rua Antenor Duarte Villela, 1.331

Dr. Paulo Prata, Barretos

Hemonúcleo de Bauru Rua Monsenhor Claro, 888

Centro, Bauru

Hemonúcleo de Catanduva Rua 13 de Maio, 974

Centro, Catanduva



Hemonúcleo de Hematologia e Hemoterapia de Piracicaba

Av. Independência, 953

Cidade Alta

Piracicaba / SP



Hemonúcleo de Hematologia e Hemoterapia de Santos

Rua Osvaldo Cruz, 197

Boqueirão

Santos / SP

Hemonúcleo de Taubaté

Av. Inglaterra, 190

Jardim das Nações

Taubaté / SP



Hemonúcleo de Hemoterapia de Fernandópolis

Rua Simão dos Santos Gomes, 266

Fernandópolis / SP



Hemonúcleo de Hemoterapia de Franca

Av. Dr. Hélio Palermo, 4.181

Vila Santa Eugênia

Franca / SP



Hemonúcleo de Hemoterapia de Presidente Prudente

Rua Wenceslau Bras, 5 - entrada pela Av. Cel. Marcondes, embaixo da 2ª rampa do Pronto Socorro da Santa Casa

Presidente Prudente / SP



Mais informações no site ou no Alô Pró-Sangue (11 4573-7800).