Refrigerante pode oferecer risco de desenvolver câncer na próstata

Refrigerante pode ser um grande vilão para os homens - (Foto: ABrasil)

Estamos no Novembro Azul, o mês de conscientização da saúde do homem. Em Mato Grosso do Sul, a estimativa é de que até o mês que vem, 1.240 homens sejam diagnosticados com câncer na próstata, sendo 200 só em Campo Grande, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Embora os motivos da aparição do tumor ainda sejam estudados pela classe médica, alguns comportamentos devem ser considerados importantes e evitados, como por exemplo os descuidos na alimentação. Conforme um estudo divulgado no American Journal of Clinical Nutrition, apontou que beber refrigerante diariamente pode favorecer o surgimento de tipos agressivos de câncer de próstata.

Os resultados mostraram um aumento de 40% no risco de desenvolver a doença entre homens que bebiam 330 mililitros de refrigerante por dia, o que equivale a quase uma latinha.

A nutricionista Luanna Caramalac atua na área da saúde integrativa com o foco em prevenção e tratamentos de doenças crônicas não transmissíveis, explica que da mesma forma que é preciso investir em uma alimentação adequada, também é importante reduzir o consumo de alimentos ultra processados, como exemplo, refrigerantes, sorvetes, salsichas, comidas congeladas. “Esses produtos passam por um maior processo industrial possuem componentes químicos que aumentam o risco de diversas doenças, inclusive o câncer", detalha.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que de cada 100 casos de câncer no Brasil, 13 estão associados ao sobrepeso e obesidade. “Determinados alimentos podem ajudar a proteger o organismo já existem outros que podem potencializar o aparecimento de tumores”, afirma.

Ter uma dieta balanceada pode ser uma grande aliada para a prevenção do câncer de próstata. “Alguns estudos mostram que as gorduras boas, encontradas por exemplo no azeite de oliva, sementes de girassol e chia e até no abacate, exercem efeito benéfico quando consumidos em um contexto alimentar saudável,” explica a nutricionista.

No caso do salmão e da sardinha, que são ricos em ômega-3, possuem potente ação anti-inflamatória, também são recomendados para a prevenção.

“Para enriquecer ainda mais a dieta, é válido se alimentar com vegetais verde-escuros, como brócolis e couve-flor, por serem fontes de indol-3-carbinol, e atuarem, igualmente, de forma positiva, assim como o alho e a cebola, por possuírem ácidos sulfurados que evitam os danos celulares, " alerta.

Conheça 3 grupos alimentares que auxiliam na prevenção do Câncer de Próstata:

Oleaginosas

Nozes, amêndoas, amendoins, castanhas são alguns dos representantes deste grupo alimentar rico em selênio. Esse sal mineral é antioxidante e ajuda na renovação das células. Além disso, a vitamina E presente nas oleaginosas é responsável pela melhora do funcionamento do sistema imunológico.

Brócolis e Couve-flor

Por serem fontes de indol-3-carbinol, e atuarem, igualmente, de forma positiva na prevenção.

Romã

Recentemente, descobriu-se que substâncias ativas no suco de romã (como a pomegranate), possui ação antioxidante, têm impacto na adesão e na migração de células cancerosas no câncer de próstata.