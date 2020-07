Recebendo alto número de pacientes, Santa Casa atinge 100% da lotação e anuncia colapso

No entanto, o Hospital anunciou colapso em suas vagas, obtendo todos os seus leitos ocupados com 90% dos pacientes que não possuem indícios de Covid-19 - (Foto: Glenda Gabi)

Mesmo após a inauguração de 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com o novo coronavírus nesta segunda-feira (27) o maior hospital de Campo Grande atingiu 100% da lotação na unidade adulta. Longe do que se espera, a maioria dos leitos é ocupada por pacientes não-covid, isto é, pessoas com outras doenças ou vítimas de acidentes. Como a unidade referência do Estado é o Hospital Regional, a Santa Casa está recebendo todos os pacientes de qualquer acidente ou doença.

A Santa Casa vinha apresentando, nos últimos quatro meses, tempo do registro do primeiro caso do novo coronavírus em Campo Grande, ampliação nos números de equipamentos. O número de leitos de UTI foi ampliado, ainda ontem, em 10 novos.

No entanto, o Hospital anunciou colapso em suas vagas, obtendo todos os seus leitos ocupados com 90% dos pacientes que não possuem indícios de Covid-19. Os 11 pacientes que correspondem à superlotação foram vítimas de violência. As informações é de que os pacientes que estão dando entrada no hospital, estão sendo atendidos na emergência.

Atualmente, a Santa Casa conta com 100 leitos de UTI para adultos ocupados. Deles, 90 internam pacientes não-covid e 10, pessoas com casos confirmados para a nova doença.