Rádio ALEMS: Programa fala sobre boa alimentação para prevenir obesidade

A nutricionista Eliana Nogueira - (Foto: Rádio ALEMS)

A busca por uma dieta saudável é antiga, mas nem todos sabem o que comer para manter uma saúde de ferro e também a boa forma. O programa Vida Saudável desta sexta-feira (16), da Rádio Assembleia, conversa com a coordenadora do Programa de Nutrição (Pronutri) da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), Eliana Nogueira. A especialista destaca durante o bate-papo a importância de uma boa alimentação para prevenir a obesidade, auxiliar na perda de peso e evitar doenças.

Segundo a nutricionista, a orientação é de extrema importância, principalmente para corrigir hábitos alimentares e estilo de vida de cada pessoa. “No acompanhamento, o profissional faz uma série de perguntas ao paciente para investigar o histórico familiar de doenças e, através desta análise, pode estabelecer uma dieta específica para cada paciente”, pontua.

Um dos objetivos de todo acompanhamento, conforme apontado por Eliana, é promover a educação alimentar. “É preciso orientar o paciente sobre como combinar os alimentos, o que deve ser priorizado na alimentação e o que deve ser evitado. Essa educação alimentar permite que ele faça suas próprias escolhas, além de montar um cardápio conforme as suas necessidades e condições”.

Ainda durante a entrevista, a nutricionista ressalta que a alimentação saudável é um dos pontos principais para o combate de doenças e que quanto mais colorido for um prato, mais saudável ele é. “Esse é um dos requisitos para manter uma boa alimentação, pois as cores dos alimentos estão diretamente ligadas aos benefícios que eles oferecem para a saúde”.

Para acessar e ouvir o Programa Vida Saudável, clique aqui.