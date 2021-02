Prova de seleção de residentes em diversas áreas acontece nesse domingo

Acontece nesse domingo (14) a prova de seleção de candidatos a residência multiprofissional da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Ao todo são 47 vagas em sete áreas de atuação diferente, os aprovados atuarão em uma das unidades da Sesau e terão bolsas de R$ 3.330,43.

O programa de residência multiprofissional é realizado em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e teve 519 inscrições homologadas. Os candidatos irão concorrer nas áreas de educação física (bacharel), enfermagem, farmácia, fisioterapia, odontologia, psicologia e serviço social.

A prova acontecerá na universidade Unigran, que fica na rua Abrão Júlio Rahe, 325, no centro da cidade. Os candidatos poderão ingressar no local onde farão suas provas a partir das 7h15, horário em que os portões são abertos.

No total, os candidatos terão quatro horas para responderem as 50 questões. Na segunda-feira (15) será divulgado o gabarito oficial preliminar. As aulas e atividades laborais devem iniciar em 1º de março.

Concorrência

Conforme o demonstrativo divulgado pela Divisão de Extensão Pesquisa e Pós-graduação em Saúde da Sesau, a maior procura foi para a área de enfermagem, com 259 inscritos para concorrer a 22 vagas, o que representa uma concorrência de 11,77 candidato por vaga.

A segunda maior procura foi para a área de fisioterapia, com 57 inscritos que irão concorrer a duas vagas. A concorrência é de 28,5 candidatos por vaga.

O programa de residência multiprofissional tem duração de dois anos e os residentes atuarão em uma das dez unidades do Laboratório de Inovação da Atenção Primária em Saúde.